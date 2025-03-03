Челябинский колледж подготовил первую группу профессиональных сурдопереводчиков

До этого на Южном Урале таких специалистов не выпускали

Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» готовит к выпуску первую группу профессиональных сурдопереводчиков. Студенты уже защитили дипломные работы, рассказали в учебном заведении.

Учиться в колледж на сурдопереводчика пришли люди разного возраста — многие из них имели личный интерес к обучению, так как имеют в своем окружении глухих людей.

Студенты учились этой профессии 2,5 года. За время учебы им пришлось освоить не только жестовый язык, но еще и культуру слабослышащих людей.

Профессия сурдопереводчика редкая и довольно востребованная, так как люди с нарушением слуха хотят вести полноценную жизнь в обществе.

Жестами можно передать любые эмоции: сурдопереводчики из Челябинска рассказали о своей работе.