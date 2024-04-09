Челябинский губернатор вошел в состав правительственной противопаводковой комиссии

Комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вошел в состав противопаводковой комиссии, созданной при правительстве РФ по поручению президента России, сообщает пресс-служба кабмина.

«Комиссия образована в целях координации работы по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод», — говорится в сообщении.

Возглавил комиссию глава МЧС Александр Куренков, заместителем назначен министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

В состав комиссии вошли в том числе главы и представители министерств и ведомств, в том числе Ростехнадзора, Росгидромета, Роспотребнадзора и других, а также главы субъектов, где сложилась сложная паводковая обстановка. Помимо челябинского губернатора, это главы Курганской, Омской, Тюменской, Самарской, Брянской, Оренбургской областей и Алтайского края.