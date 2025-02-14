Какие книги челябинцы дарят друг другу

Делимся самыми приятными и странными историями

Говорят, книга — лучший подарок. Мы решили проверить это и узнать у челябинцев, какую литературу они получали в подарок и были ли рады этому. Истории со странными презентами, памятью о родных и подарками, о которых мечтали всю жизнь, к Международному дню книгодарения собрал корреспондент ИА «Первое областное».

Сразу начнем со странных сюрпризов. Читательница Елена рассказала, что на 19‑летие ей подарили русско-японский словарь. Видимо, намекали, что выучить его будет необычно и здорово.

Еще один конфуз произошел с Константином, правда, это уже его подарок не оценил друг:

«Я как-то подарил другу на день рождения книгу „Фата Моргана 4“. Он удивился и спросил, где еще три части. Мне пришлось отшутиться, что пока еще не напечатал».

Но самая неприятная история произошла с девушкой по имени Екатерина.

«Однажды мне подарили книгу „Многочисленные Катерины“ Джона Грина, где парнишка размышляет о своих бывших с именем Катя. На этом окончились наши встречи с дарителем книги», — поделилась с нами девушка.

Хотя не всегда скучный на первый взгляд подарок оказывается таким уж ужасным.

«Я с детства любила читать, книги были моей страстью. Лет в 13 мне подарили томик Пришвина, его дневниковые записи о природе. Помню, что вежливо поблагодарила, а сама с отчаянием думала: „Ну кто же дарит такие книги! Их же невозможно читать, какая скукотища. Был бы тут Фенимор Купер или Жюль Верн — вот это я понимаю, настоящие книги!“ Этот томик Пришвина стоял в нашей библиотеке на самой дальней полке и попадал мне в руки только в моменты ремонта, когда нужно было перенести книги с места на место. В очередной такой ремонт Пришвин опять оказался у меня в руках, я была уже лет на десять старше. Подумала, что с детства больше так и не заглядывала внутрь, открыла на середине... И очнулась через два часа, обнаружив, что сижу в кресле, забыла про ремонт и про все на свете. Не могла оторваться от этих коротких зарисовок жизни. Столько новых мыслей, столько новых граней бытия открылось мне его творчеством. Перечитала потом очень много его книг и о нем тоже. До сих пор безмерно благодарна тем людям, кто подарил мне „на вырост“ книгу», — рассказала Людмила.

Самыми запоминающимися будут те книги, о которых мечтал всю жизнь. Ну или не всю, но очень сильно хотел издание в свою домашнюю библиотеку. Подобная история случилась у челябинки Елены: в конце 2021 года молодой человек подарил ей воспоминания Анны Неаполитановой. Книга издана маленьким тиражом и является редкостью, поэтому Елена называет ее «царским подарком».

«Она ценна тем, что написана простым, доступным языком и рассказывает о жизни и чувствах челябинцев, которые застали исторические события. Пройдет два года с момента, как мне подарили книгу, и человек, который решил остаться неизвестным, найдет письмо отца Неаполитановой в одной из дореволюционных медицинских книг. Люди сходятся и расходятся, теряют связь друг с другом, меняют работу и место жительства, интересы и мнения, а подарки, подаренные ими, живут и здравствуют. Потому что останутся в веках», — отмечает Елена.

Фото: из личного архива Елены

Напомним, мы рассказывали об этой находке. Правда, имя того, кто нашел письмо Неаполитанова, нам пришлось изменить — человек попросил об анонимности.

Не менее приятные подарки — те, которые дарили родные нам люди от всего сердца. В таких книгах остается память.

«Я в школе учил немецкий язык. И мне однажды дедушка подарил русско-немецкий словарь, просто так, вне учебной программы. Я был очень рад подарку, листал его, узнавал новые слова. Интересно, что подписывала подарок от имени дедушки внучка, моя двоюродная сестра, видимо, по его просьбе. Спустя много лет в другом учебном заведении была школьная акция — отдай любой словарик по немецкому и получи автоматом четверку за четверть. Большинство так и сделали: принесли из дома и отдали свои словарики. У нас в группе немецкий учили человек пять, остальные были на английском. В итоге я один из нашей группы учил все слова и сдавал зачет. Не отдал словарик дедушки. Теперь уже и дедушки нет, а словарик на память со мной», — поделился историей Леонид.

Фото: из личного архива Леонида

Некоторые делают подарочные книги своими руками. Марина поделилась с нами, что несколько лет назад с мужем сделали для друга книгу «Все о конях». Книга была почти полностью рукописная, в нее пара собирала песни и стихи о конях. И нет, друг не был поклонником лошадей. Просто у него фамилия Конев.

Кто-то даже умудряется гадать на подарочных книгах. Еще в школе Дарья загадала, что, если появится человек, который захочет на ней жениться, он подарит ей «Темные аллеи». Без подсказок и просьб — просто принесет в один день Бунина. Один кандидат в мужья, узнав, что для того, чтобы Дарья согласилась выйти замуж, ему нужно принести определенную книгу, объявил, что она сумасшедшая, и ушел. Еще один парень попытался угадать, но ничего не купил и в один день просто пропал. Потом Дарья встретила человека, который назвал судьбоносность книги бредом, но в итоге принес без подсказок именно «Темные аллеи» Бунина. Пара жената и растит двухлетнюю дочь.

Фото: из личного архива Дарьи

А самым раритетным подарком поделилась с нами Анастасия. Вместе с сестрой они очень любят читать и часто дарят друг другу книги на праздники.

«Мы составляем виш-листы, чтобы не ошибиться и подарить то, что человеку действительно хочется. Так, 31 декабря я вручила сестре стопку из 11 книг по славянской мифологии и российскую „современку“. На пункт выдачи за ними раза три ходила, казалось, что несу в пакетах тонну кирпичей. А сестра мне подарила одну книгу, но она — просто сокровище», — рассказала Анастасия.

Подаренной книгой стало издание по истории театра на немецком языке. В книге нет года, но она примерно конца XIX — начала XX века. Необычная находка ехала для девушки из Санкт-Петербурга. Внутри — черно-белые иллюстрации, готический шрифт и пожелтевшие от времени страницы.

Фото: из личного архива Анастасии