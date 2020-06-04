Челябинский Дом архитектора станет общественным пространством

Новая площадка объединит тех, кто хочет сделать город современнее и красивее.

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«Встряска» ждет архитектурное сообщество Челябинска. Дом архитекторов заработает в новом обновленном формате. Его члены хотят создать что-то похожее на центр дизайна, где будут рождаться современные проекты. К «перезагрузке» подключились организаторы фестиваля «Все просто», урбанист Лев Владов, Агентство инновационного и инвестиционного развития, а также Союз архитекторов.

«В Доме архитектора будут проходить дискуссионные клубы и общественные советы, проектные сессии, соучаствующее проектирование, лекции, защиты дипломов студентов архитекторов и градостроителей, регулярные выставки, детские архитектурные школы и студенческие факультативы», — заявили в пресс-службе управления архитектуры Челябинска.

В городе хотят популяризовать градостроительную деятельность, еще больше развивать архитектуру. Кроме того, площадка станет удобным местом для встреч опытных и молодых специалистов.