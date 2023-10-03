Челябинский депутат передал «Газель» запорожским ополченцам

Также в ближайшее время в Мелитополь будут доставлены маскировочные сети, приобретенные Евгением Ревой

Бойцы народного ополчения Запорожской области на днях получили автомобиль «Газель». Транспорт будет использоваться для рейдов и выездов на боевую учебу. Машина пришла с Южного Урала, ее приобрел депутат Законодательного собрания Челябинской области Евгений Рева, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЗСО.



Евгений Рева сам недавно побывал в Мелитополе. По его словам, работа народного ополчения в городе и окрестностях актуальна как никогда: бойцы, набранные из местных жителей, охраняют общественный порядок, пресекают незаконные вырубки леса и другие правонарушения, участвуют в охоте на засылаемые противником диверсионные группы.

«Город приводят в порядок, но отголоски боевых действий еще встречаются. Свернешь от центра в сторону — и окажешься перед многоэтажкой, зияющей пустыми глазницами окон, а вокруг тишина. Иногда ее нарушают звуки взрывов. Система ПВО отражает ракетные атаки ВСУ, которые зачем-то стреляют по мирным городам. Просят не выходить после наступления комендантского часа, в городе ловят диверсантов. Для их поимки и охраны порядка организовали Народное ополчение Запорожской области», — рассказывает Евгений Рева.

«Газель» отправили в Мелитополь по просьбе командира ополченцев с позывным «Урал». Запорожцы уже приняли ее и опробовали в действии. Бойцы предполагают, что белый автомобиль скоро перекрасят в камуфляж, пока же обойдутся маскировочной сетью. Кстати, партия масксетей для ополченцев и батальона имени Судоплатова тоже на днях будет отправлена из Челябинска в Мелитополь.

«Выражаем слова благодарности Челябинской области и лично депутату Законодательного собрания Евгению Петровичу Реве за оказанную помощь народному ополчению Запорожской области. Спасибо за подаренный автомобиль! Две недели назад Евгений Петрович приезжал к нам в Мелитополь, он узнал о нашей необходимости в таком автомобиле. Нужная машина в кратчайшие сроки оперативно была доставлена в отряд», — поблагодарил Урал челябинского депутата в эфире местного телевидения.

Добавим, аналогичную помощь оказали бойцам одного из штурмовых подразделений ВС РФ волонтеры челябинского отделения Народного фронта: в рамках проекта «Все для Победы!» куплен и отправлен в зону СВО автомобиль, а присоединившиеся к проекту активисты общественной организации «Шьем нашим» пообещали оперативно изготовить партию масксетей.