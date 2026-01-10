Челябинский Чистомэн создал картину из алюминиевых котов

Экоактивисту понадобилось для этого 1920 фрагментов жестянок

Челябинский экоактивист, известный под именем Чистомэн, представил новый необычный проект. На этот раз он создал художественное полотно, изображающее котов, из переработанных алюминиевых банок. На работу ушло 1920 отдельных фрагментов. Фото своего экологического произведения он разместил в социальных сетях.

«Я разрезал алюминиевые банки на кусочки, рассортировал по цветам и приклеил. Миллионеры-коллекционеры срочно свяжитесь со мной. Продам», — то ли в шутку, то ли всерьез сообщил Артур Сиразеев в комментарии к посту.

Это не первый творческий эксперимент Чистомэна, направленный на привлечение внимания к проблемам экологии. В ноябре 2024 года он установил в Копейске деревянную урну для «голосования» окурками, а в январе 2025-го участвовал в ликвидации последствий разлива нефти на Черном море, ежедневно очищая вручную песок Бугазской косы от мазута.