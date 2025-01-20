Челябинский Чистомэн чистит черноморское побережье возле Анапы

В команде волонтеров он просеивает песок, чтобы удалить из него мазут

Артур Сиразеев прилетел на место экологического бедствия 17 января. Он описал первый день работы в команде волонтеров.

«Мой первый день начался рано утром. В 7 утра сошел с поезда. Подзарядил телефон на вокзале. И к 8:00 приехал в гостиницу на завтрак. Приехал на такси. Волонтерам для комфортного передвижения выдают промокоды на поездки. Завтрак простой, но очень вкусный. Огромное спасибо волонтерам-поварам», — написал Артур в своем канале.

До штаба добровольцев довезли на микроавтобусе, покормили, обеспечили костюмами, масками, перчатками и очками. На точку сбора мазута ехали в кузове военного «Урала» — он может ехать с грузом по песку.





«Бугазская коса. Такой жести, как в первые дни, уже нет. Но теперь проблема в другом. Слои мазута находятся под песком. В разных местах. Мы соскребали видимые куски в кучки. Перегружали их в мешки. А часть просеивали, чтобы минимизировать количество песка в мешках. По-хорошему, чтобы избавиться от мазута, нужно просеять все побережье», — сообщает Артур.





Работа физическая, тяжелая. Песок сеют по одному или парами, мазут ссыпают в мешки, которые затем увозит техника. На побережье гуляет холодный ветер. Температура выше нуля, но с ветром — совсем не курорт.

Напомним девиз Артура: «Живите так, чтобы ваш дом не заканчивался на пороге вашей квартиры».

С момента аварии 15 декабря в акватории вдоль береговой полосы, включая порт Анапа, ручным способом собрали 14 755 килограммов нефтесодержащих отходов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Это не единственная пострадавшая территория.

Что делают, чтобы нефтепродукты и дальше не вытекали с танкера: