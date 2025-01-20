Артур Сиразеев прилетел на место экологического бедствия 17 января. Он описал первый день работы в команде волонтеров.
«Мой первый день начался рано утром. В 7 утра сошел с поезда. Подзарядил телефон на вокзале. И к 8:00 приехал в гостиницу на завтрак. Приехал на такси. Волонтерам для комфортного передвижения выдают промокоды на поездки. Завтрак простой, но очень вкусный. Огромное спасибо волонтерам-поварам», — написал Артур в своем канале.
До штаба добровольцев довезли на микроавтобусе, покормили, обеспечили костюмами, масками, перчатками и очками. На точку сбора мазута ехали в кузове военного «Урала» — он может ехать с грузом по песку.
«Бугазская коса. Такой жести, как в первые дни, уже нет. Но теперь проблема в другом. Слои мазута находятся под песком. В разных местах. Мы соскребали видимые куски в кучки. Перегружали их в мешки. А часть просеивали, чтобы минимизировать количество песка в мешках. По-хорошему, чтобы избавиться от мазута, нужно просеять все побережье», — сообщает Артур.
Работа физическая, тяжелая. Песок сеют по одному или парами, мазут ссыпают в мешки, которые затем увозит техника. На побережье гуляет холодный ветер. Температура выше нуля, но с ветром — совсем не курорт.
Напомним девиз Артура: «Живите так, чтобы ваш дом не заканчивался на пороге вашей квартиры».
С момента аварии 15 декабря в акватории вдоль береговой полосы, включая порт Анапа, ручным способом собрали 14 755 килограммов нефтесодержащих отходов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Это не единственная пострадавшая территория.
Что делают, чтобы нефтепродукты и дальше не вытекали с танкера:
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водолазы установили на месте разлома водонепроницаемый материал;
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вокруг танкера «Волгонефть-239» сделали насыпь, разогрели мазут. С 19 января начали перекачивать его в битумовозы и вывозить с судна.