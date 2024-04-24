Челябинский аллерголог назвала семь опасных деревьев

Самый сильный — береза

Мы уже писали о том, что в минувшие выходные многие челябинцы столкнулись с симптомами сезонной аллергии. Дали несколько полезных советов на тему, как облегчить свое состояние в этот период. Сейчас ИА «Первое областное» выяснило, какие — же главные растения — раздражители и какие условия влияют на состояние здоровья человека, поговорив с главным внештатным аллергологом — иммунологом министерства здравоохранения Челябинской области Юлией Покалюхиной.

На сегодняшний день, уже заканчивают цвести верба, лещина и ольха. В окружающем воздухе, по пыльцевым ловушкам, обнаруживается средняя концентрация их пыльцы. Они являются сильными аллергенами, способными вызвать неприятные аллергические реакции у пациентов.

Следом начинают зацветать лиственные деревья — это тополь и береза. Тополь не является таким сильным аллергеном.

«У него достаточно тяжелая и липкая пыльца, она просто падает. Такая же как у липы. Кстати липа тоже не является аллергеном»,— рассказывает Юлия Покалюхина.

По словам аллерголога, аллергеном для нас является легкая и ветроопыляемая пыльца.

Самым сильным аллергеном для пациентов всех регионов является береза. Сейчас начинается ее активное пыление.

Следом за березой начинают пылить клен, дуб, ясень, которые также являются аллергенами для нашей средней полосы.

В мае нас ожидает цветение яблони и вишни, черемухи, сирени. К слову, эти растения не являются аллергенами, потому что они не ветроопыляемые. Тополиный пух, кстати, также безвреден.