Челябинский аэропорт принял три рейса, следовавших в Тюмень

Приземлиться в пункте назначения самолеты не смогли из‑за непогоды

Сегодня, 19 сентября, челябинский аэропорт принял три рейса, которые должны были приземлиться в Тюмени, но не смогли из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Курчатов.

На данный момент в челябинской воздушной гавани находятся три самолета, которые следовали в Тюмень из Москвы (рейс ЮТ 453), Санкт-Петербурга (рейс FV 6451) и Махачкалы (рейс А4 533).

Всего этим утром проблемы с приземлением в аэропорт Тюмени возникли у 17 рейсов: все они приземлятся с задержкой.

13 сентября челябинский аэропорт из-за густого тумана не смог принять два рейса. Вылет еще нескольких самолетов задержали.