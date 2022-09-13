Челябинский аэропорт из‑за тумана не смог принять два рейса

Откладывается вылет лайнера в Сочи

В Челябинске 13 сентября утро началось с густого тумана. В международном аэропорту Игорь Курчатов изменилось расписание вылетов и прилетов лайнеров международного и внутреннего сообщения. Судя по онлайн-табло аэропорта, часть рейсов и вовсе отменили.

Из онлайн-табло воздушной гавани видно, что небольшие задержки начались ранним утром. Так, три рейса в Санкт-Петербург задержались в среднем на полчаса. Позже на час поздней ночью прибыл рейс из Антальи, произошла задержка вылета. Более чем на час позже приземлился лайнер из Тюмени.

Казань отменила утренний вылет в Челябинск, прибытие борта ожидается сегодня в 14:45. Позже на 1 час 20 минут прилетит и другой лайнер рейсом из Казани — вместо 13:00 его ожидают в 14:40.

В 9:25 из челябинского аэропорта отменили вылет во Владикавказ. Расчетное время вылета теперь 15:00. В обратном направлении также изменилось расписание. В Челябинске вместо 16:20 самолет приземлится в 21:25.

По данным пресс-службы аэропорта, туман стал причиной задержки только двух рейсов.

«Рейс U6 2828 „Уральских авиалиний“ из Худжанда должен был совершить посадку в 6:45, но экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Кольцово. В Челябинск рейс прибыл в 8:49. Рейс N4 246 авиакомпании „Северный ветер“ из Сочи должен был приземлиться в челябинском аэропорту в 5:55, но прибыл в 9:18. В настоящее время вылет рейса N4 221 в Сочи по инициативе авиакомпании перенесен на 16:30», – пояснили в пресс-службе аэропорта.