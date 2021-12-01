Челябинским волонтерам-медикам вручили благодарственные письма от Минздрава России

Добровольцы участвуют во Всероссийской акции #МыВместе

В Челябинске волонтеры-медики ежедневно помогают в медицинских учреждениях. Министр здравоохранения Юрий Семенов вручил им благодарственные письма, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Ребята практически каждый день помогают нашим медучреждениям, кто-то принимает звонки в регистратурах, кто-то помогает врачам в кабинетах, работает с фельдшерами. Они протянули руку помощи в трудное время своим старшим коллегам, за что мы хотим сказать им спасибо», — рассказал Юрий Семенов.

Волонтеры помогают персоналу больниц, сопровождают массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения, а также продвигают здоровый образ жизни.

Напомним, в Челябинской области на базе волонтерских центров запустили горячую линию «#МЫвместе». Южноуральцы старше 60 лет могут позвонить и бесплатно оставить заявку на доставку продуктов из магазина или лекарств из аптеки и поликлиники. Товары первой необходимости доставят волонтеры.