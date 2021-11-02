В Челябинской области волонтеры доставляют продукты и лекарства пожилым людям на самоизоляции

Рассказываем как оставить заявку и получить помощь

В период локдауна в Челябинской области на базе волонтерских центров запустили горячую линию «#МЫвместе». Южноуральцы старше 60 лет могут позвонить и бесплатно оставить заявку на доставку продуктов из магазина или лекарств из аптеки и поликлиники. Товары первой необходимости доставят волонтеры. Важность работы волонтерских центров в период пандемии оценила Ирина Гехт



В приоритете у волонтерских организаций пенсионеры, но на помощь могут рассчитывать любые категории граждан, которые по каким-то причинам не могут выйти из дома в период пандемии.

Все, что нужно сделать это позвонить по телефону горячей линии 8 (351) 214-15-13 и оставить заявку с перечнем продуктов и лекарств.

После волонтеры центра свяжутся с пенсионером и доставят все необходимое. Единственное что нужно — перевести или передать лично волонтеру деньги за продукты и лекарства, сама доставка — бесплатная

Помощь оказывают добровольно оказывают волонтерские организации Челябинской области: доставляют продукты, самостоятель обрабатывают телефонные заявки. В доставке также помогают студенты медики и добровольческие студотряды..

Горячая линия работает не только в Челябинске, но и в области, поэтому помощь будет оказана всем нуждающимся вне зависимости от места проживания. Линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

«Центры начали работу еще год назад, когда впервые был введен локдаун. Тогда сотни тысяч пожилых людей оказались дома. Более 500 тысяч заявок было обработано. Тогда было понятно, что власти даже силами сотрудников социальной защиты не справятся с таким объемом помощи, которую необходимо было оказать», — рассказывает вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Всероссийская акция «#МЫвместе» стартовала в 2020 году и сейчас волонтерские организации по всей стране продолжают оказывать помощь нуждающимся.