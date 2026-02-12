Челябинские зрители поделились впечатлениями с премьеры «Вальса со смертью»

Они отметили искреннюю игру актеров и правдивую историю, которую надо сохранить для потомков

После первого официального показа драмы «Вальс со смертью» в Челябинске зрители долго не расходились. Они благодарили создателей, задавали вопросы и признавались: фильм заставил плакать и вспоминать собственные семейные истории.

Заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова признала, что снимать кино о войне сложно, но выводить в прокат — еще труднее. Она поинтересовалась у продюсера Артема Серова, планирует ли команда расширять показы.





«Мы впервые с кино, а с прокатом вообще столкнулись впервые. Обращаемся во многие регионы, в сети, в частные кинотеатры — нам просто отказывают. Ничего личного, бизнес. Заходить в кинотеатры тяжело. Спасибо этому кинотеатру (премьера проходила в „Синема парке“ — прим. автора), спасибо медиахолдингу „Первый областной“, который нас поддержал. Если бы не вы, нас бы здесь не было», — ответил Артем Серов.





Первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина призналась, что фильм тронул ее до глубины души. Особенно ее поразила игра непрофессиональных актеров.

«Здесь все было настолько естественно. И когда смотришь, первая мысль: это надо показывать на больших экранах, чтобы видели школьники и молодежь. В 90-е годы много исторических событий пересмотрели, и очень хочется, чтобы историческая правда восторжествовала», — поделилась она.

Ирина Анфалова-Шишкина добавила, что такие ленты помогают сложить единую историческую нить от Великой Отечественной до специальной военной операции.

«Человеческие живые истории — девчонки, красноармейцы, попавшие в плен. Им было тяжело, они переживали страшные события, но через весь фильм проходила надежда. Это за душу берущая картина. Ее должны смотреть с родителями, студенты, молодежь, чтобы понимать: наша душа у нас есть, и мы готовы ею жертвовать ради мирного неба», — сказала замминистра.

Ветеран СВО, участник программы «Герои Южного Урала» Алексей Гордеев пришел на показ с дочерью.





«Дочь ни разу в телефон не взглянула. Фильм правда очень интересный. Спасибо вам большое. А вы планируете снимать кино о спецоперации? Историй очень много», — спросил он.

Артем Серов признал: задумки есть.

Главный редактор ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаева назвала картину очень красивой — визуально и музыкально. Она поинтересовалась, кто автор саундтрека.

«Омичка (Татьяна Кобылинская — прим. автора) узнала, что мы снимаем „Вальс со смертью“, прониклась историей и написала текст. Мы взяли профессиональных музыкантов, и так появился этот трек. Многие просят скинуть его отдельно», — рассказал Артем Серов.

Зрительница Вика Вшивцева призналась, что несколько раз плакала во время сеанса.

«Такие фильмы нужны, чтобы мы не теряли память о том, что сделали наши предки. Тяжелые сцены. Хочется, чтобы почаще снимали такое кино», — призналась девушка.