Челябинские журналисты забрали три награды из девяти в федеральном конкурсе

Двое из них — корреспондент и фотограф Первого областного медиахолдинга

Челябинские журналисты забрали три из девяти номинаций в федеральном конкурсе «Дорожный навигатор» на лучшее освещение дорожной тематики. Двое из них — сотрудники Первого областного медиахолдинга.

Дмитрий Сопильняк победил в номинации «Дорожная эволюция: лучший фоторепортаж». На конкурс он отправил кадры строительства Симской эстакады в Ашинском округе. Ее называют самым протяженным дорожным проектом в регионе, сравнивают с возведением Байкало-Амурской магистрали и «стройкой, разрезающей горы». Для наших журналистов поездки в Сим уже стали родными.

«То, что происходит на одном из важных строительств Челябинской области, можно сравнить с крупными стройками, как, например, строительство Крымского моста. Очень хотелось показать своими снимками масштаб мысли инженеров и строителей дороги. Судя по высокой оценке работы, с этой задачей удалось справиться», — сказал Дмитрий.

Корреспондент телеканала ОТВ Полина Герасимова одержала победу в номинации «Безопасный путь: лучший телесюжет». Место действия то же — Симская эстакада.

«Тот выезд до сих пор вспоминаю с теплом, самой было интересно узнавать и рассказывать об этом грандиозном проекте. Очень надеюсь, что в следующем году смогу поехать на открытие и сделать такой же яркий сюжет!» — говорит Полина.

Третью номинацию «Дорожное дело: лучший радиоматериал» забрал замдиректора по радио «КП‑Челябинск» Станислав Гладков.