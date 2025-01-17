Фотографии с выставки «Призма 15/90» отправились «жить» в Госархив Челябинской области

Фотохронику региона смогут увидеть наши потомки

Снимки фотокорреспондентов 1obl.ru передали на хранение в архив Челябинской области. Таким стало логическое завершение выставки «Призма 15/90», посвященной 15-летию сайта и 90-летию Челябинской области. Какова ценность этих кадров для истории, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Все 46 снимков с выставки «Призма 15/90» — настоящая летопись Южного Урала за последние 15 лет. С сентября по ноябрь жители региона могли разглядывать их в мультимедийном парке «Россия — моя история», а в будущем смогут вспоминать, глядя на них, какой была Челябинская область.

«Архивные документы — как хорошее вино, с годами становятся только интереснее. Я думаю, фотографии „Первого областного“ уже сегодня будут вызывать у жителей нашего региона интерес, а через 50, 100, 200 лет их важность будет только увеличиваться», — отметил директор архива Игорь Вишев.

Кадры снимали фотографы Олег Каргаполов, Дмитрий Сопильняк, Марина Власова, Андрей Ткаченко и Виталий Визаулин. Каждый снимок, каждый затвор фотоаппарата — признание любви к нашему региону. К слову, на фото есть QR-коды, ведущие на статьи наших корреспондентов.

«Наши фотографы — мастера своего дела, огромные профессионалы. Нашу выставку посетило больше 4 тысяч человек: школьники, фотографы, экологи. Приезжали гости из Магнитогорска, Сатки, Троицка, Кыштыма. Все это — огромное признание», — поделилась заместитель генерального директора медиахолдинга «Первый областной» Дарья Годунова.

Также Дарья раскрыла секрет: к 80-летию Победы в планах есть еще одна выставка, но уже передвижная, по области. Ее фишки вы сможете узнать на сайте ИА «Первое областное».