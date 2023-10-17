Челябинские выпускники стали хуже сдавать ЕГЭ

Ежегодно средний балл по основным предметам снижается

В Челябинской области ежегодно снижается средний тестовый балл на Едином государственном экзамене по основным предметам. Как сообщила в своем телеграм-канале первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, в целом по России ситуация одинаковая, однако необходимо искать дополнительные меры по удержанию в регионе лучших преподавателей для улучшения подготовки выпускников.

Например, по русскому языку в 2021 году средний балл был 71,22, в 2022 году — 68,82, а в 2023 — 68,4. Снизился средний балл и по базовой математике: в 2022 году он был 4,28, а в этом году — 4,21. Снижение зафиксировано и по обществознанию — с 56,78 в 2021 году до 55,79 в 2023 году.

Однако есть и небольшой рост. Например, по словам Ирины Гехт, в этом году средний балл был выше, чем в другие годы, на ЕГЭ по физике, литературе, биологии и химии.

«В целом мы наблюдаем ту же ситуацию, которая складывается в других регионах России. Это тема, которая регулярно обсуждается на совещаниях, касающихся аттестации выпускников. Есть вопросы к качеству подготовки не только учеников, но и педагогов. Особенно в небольших населенных пунктах региона. Будем искать дополнительные меры, чтобы удерживать в нашей области талантливых и целеустремленных преподавателей»,— заключила первый вице-губернатор.

Напомним, в конце сентября в России утвердили минимальные баллы на ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году. В сравнении с 2023 годом они не изменились.