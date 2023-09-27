В России утвердили минимальное количество баллов на ЕГЭ для поступления в университеты в 2024 году. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
«Установить минимальное количество балов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении министерства, на 2024/25 учебный год»,— говорится в тексте приказа.
Так, для поступления в университет выпускнику в 2024 году необходимо будет набрать минимум:
- 40 баллов по русскому языку;
- 39 баллов по математике;
- 39 баллов по физике;
- 45 баллов по обществознанию;
- 35 баллов по истории;
- 44 балла по информатике и ИКТ;
- 30 баллов по иностранному языку;
- 40 баллов по литературе;
- 39 баллов по биологии;
- 40 баллов по географии;
- 39 баллов по химии.
В сравнении с 2023/24 учебным годом минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы не изменились.