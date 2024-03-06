Молодой фармацевт из Копейска Мария Несмирная решила стать мамой. Но оказалось, что сделать это без помощи медиков не получится. С какой проблемой столкнулась молодая женщина и как ее удалось разрешить, рассказали в пресс-службе Челябинской областной клинической больницы.
Как и советуют медики, женщина решила проверить здоровье до зачатия малыша. Во время УЗИ у Маши обнаружили эндометриозную кисту яичника. Сначала ее пытались лечить гормонами, но киста не рассосалась, а только выросла до 11 сантиметров. Избавить женщину от проблемы помогла лишь операция.
«Эндометриоз может переродиться в рак или прорасти в соседние органы, например в кишечник, в мочевой пузырь, и нарушить работу всего организма. В тяжелых случаях пациенткам даже приходится проводить обширные реконструктивные операции», — говорит врач-гинеколог ЧОКБ Владимир Крюков.
Марии успели помочь на ранней стадии заболевания. Через небольшие проколы в области живота хирурги ввели в брюшную полость миниатюрные инструменты и удалили разросшиеся ткани, не повреждая соседние органы. Когда Мария окрепнет и восстановится, сможет планировать малыша.
«Эндометриозом страдают до 50% женщин. Почему он возникает, однозначно не скажешь. Есть и иммунный, и генетический фактор, разные факторы внешней среды. Тот, кто выяснит причину возникновения эндометриоза, наверно, получит Нобелевскую премию», — замечает Владимир Крюков.
Заподозрить проблему можно по хроническим тазовым болям и по бесплодию.
Каждый год в гинекологическом отделении ЧОКБ делают более 200 операций по лечению эндометриоза. Считается, что в запущенных случаях, на 3—4-й стадии эндометриоза, беременность наступает только у половины женщин. При ранних стадиях после хирургического лечения большинство женщин могут забеременеть самостоятельно или с помощью ЭКО.
Медики говорят, что сама беременность и кормление грудью являются профилактикой эндометриоза, поскольку в это время за счет гормональных изменений заболевание не прогрессирует.
Ранее врачи Челябинской областной клинической больницы взяли под наблюдение гражданина Ирака, который давно страдает от сахарного диабета. Болезнь прогрессирует, но в родной стране медики не смогли облегчить состояние пациента. Реальную помощь ему оказали только российские специалисты.