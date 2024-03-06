Челябинские врачи удалили кисту, из‑за которой копейчанка не могла зачать ребенка

Медики говорят, что проблема очень распространена среди женщин

Молодой фармацевт из Копейска Мария Несмирная решила стать мамой. Но оказалось, что сделать это без помощи медиков не получится. С какой проблемой столкнулась молодая женщина и как ее удалось разрешить, рассказали в пресс-службе Челябинской областной клинической больницы.





Как и советуют медики, женщина решила проверить здоровье до зачатия малыша. Во время УЗИ у Маши обнаружили эндометриозную кисту яичника. Сначала ее пытались лечить гормонами, но киста не рассосалась, а только выросла до 11 сантиметров. Избавить женщину от проблемы помогла лишь операция.

«Эндометриоз может переродиться в рак или прорасти в соседние органы, например в кишечник, в мочевой пузырь, и нарушить работу всего организма. В тяжелых случаях пациенткам даже приходится проводить обширные реконструктивные операции», — говорит врач-гинеколог ЧОКБ Владимир Крюков.









Марии успели помочь на ранней стадии заболевания. Через небольшие проколы в области живота хирурги ввели в брюшную полость миниатюрные инструменты и удалили разросшиеся ткани, не повреждая соседние органы. Когда Мария окрепнет и восстановится, сможет планировать малыша.

«Эндометриозом страдают до 50% женщин. Почему он возникает, однозначно не скажешь. Есть и иммунный, и генетический фактор, разные факторы внешней среды. Тот, кто выяснит причину возникновения эндометриоза, наверно, получит Нобелевскую премию», — замечает Владимир Крюков.

Заподозрить проблему можно по хроническим тазовым болям и по бесплодию.





Каждый год в гинекологическом отделении ЧОКБ делают более 200 операций по лечению эндометриоза. Считается, что в запущенных случаях, на 3—4-й стадии эндометриоза, беременность наступает только у половины женщин. При ранних стадиях после хирургического лечения большинство женщин могут забеременеть самостоятельно или с помощью ЭКО.

Медики говорят, что сама беременность и кормление грудью являются профилактикой эндометриоза, поскольку в это время за счет гормональных изменений заболевание не прогрессирует.

Ранее врачи Челябинской областной клинической больницы взяли под наблюдение гражданина Ирака, который давно страдает от сахарного диабета. Болезнь прогрессирует, но в родной стране медики не смогли облегчить состояние пациента. Реальную помощь ему оказали только российские специалисты.

