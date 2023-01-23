Челябинские врачи удалили из сердца пенсионерки опухоль с абрикос

Операция по спасению женщины растянулась на пять часов

Кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии спасли от гибели 67-летнюю пациентку, в сердце которой выросла опухоль размером с абрикос. Про уникальную патологию 23 января рассказали в пресс-службе ФЦССХ Минздрава России.

В декабре прошлого года у челябинки Светланы Трапезниковой поднялась температура. Пенсионерка начала лечиться домашними средствами, но лучше не становилось. Когда у женщины начали отниматься ноги и появилась одышка, близкие вызвали скорую помощь. Медики отвезли пенсионерку в ГКБ № 2, а там у женщины обнаружили опухоль в сердце.

«Миксома — это доброкачественное новообразование сердца. Чаще всего такие опухоли располагаются в левом предсердии и прикрепляются к межпредсердной перегородке. Удалять их нужно как можно раньше, поскольку они являются источником тромбоэмболии»,

— говорит заведующий КХО № 2, врач — сердечно-сосудистый хирург, к. м. н. Владислав Аминов.

Причины возникновения таких образований до конца неясны, но борются с ними одним-единственным способом: опухоль удаляют.

Операция на открытом сердце длилась около пяти часов и прошла успешно.

«Как меня привезли, тростиночку-былиночку недвижимую, и какая я теперь — так хорошо себя чувствую»,

— говорит спасенная пациентка.