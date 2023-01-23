В декабре прошлого года у челябинки Светланы Трапезниковой поднялась температура. Пенсионерка начала лечиться домашними средствами, но лучше не становилось. Когда у женщины начали отниматься ноги и появилась одышка, близкие вызвали скорую помощь. Медики отвезли пенсионерку в ГКБ № 2, а там у женщины обнаружили опухоль в сердце.
«Миксома — это доброкачественное новообразование сердца. Чаще всего такие опухоли располагаются в левом предсердии и прикрепляются к межпредсердной перегородке. Удалять их нужно как можно раньше, поскольку они являются источником тромбоэмболии», — говорит заведующий КХО № 2, врач — сердечно-сосудистый хирург, к. м. н. Владислав Аминов.
Причины возникновения таких образований до конца неясны, но борются с ними одним-единственным способом: опухоль удаляют.
Операция на открытом сердце длилась около пяти часов и прошла успешно.
«Как меня привезли, тростиночку-былиночку недвижимую, и какая я теперь — так хорошо себя чувствую», — говорит спасенная пациентка.
Подобные патологии встречаются медикам кардиоцентра четыре-пять раз за год. В этом году он первый.
Ранее кардиохирурги ФЦССХ провели сложную операцию известному музыканту, барабанщику «Ариэля» Борису Каплуну.