Борис Каплун после операции на сердце: «Думал, сделают укольчик, и я пойду»

Барабанщик группы «Ариэль» дал интервью в Федеральном центре сердечно‑сосудистой хирургии

«Дело было 6 января. Я отдыхал на Кисегаче, мы с женой ходили вокруг озера. Примерно 150 метров я не дошел до «Утеса». Сердце заиграло, заплясало джигу, запрыгало. На скорой из «Утеса» меня привезли в Миасс. Там врачи поняли, что мне нужна экстренная помощь кардиохирургов. На реанимобиле меня доставили сюда, в кардиоцентр. Вечером я был уже в Челябинске»,

— рассказывает Каплун.

Знаменитый челябинский музыкант Борис Каплун 10 января перенес операцию аортокоронарного шунтирования . Мы встретились с заведующим первым отделением кардиохирургии Федерального кардиоцентра Станиславом Андриевских, проводившим операцию, и поговорили с Борисом Каплуном о том, что ему пришлось пережить.По его словам, он совсем не готовился к серьезной операции: «Думал, ну сделают укол, и я все, я пойду. Вышло немного по-другому».

Заведующий первым кардиохирургическим отделением Станислав Андриевских сообщил журналистам, что пациент поступил в экстренном порядке, в состоянии средней степени тяжести. Был угроза развития обширного острого инфаркта миокарда.





«Требовалось заменить сосуды сердца другими. Если простыми словами, мы берем собственные здоровые сосуды пациента и создаем как бы трубопровод в обход забившейся трубы. Это давно известная техника. Операция аортокоронарного шунтирования довольно популярная процедура. В нашем центре мы делаем около полутора тысяч таких операций в год. Эффективная процедура, которая снижает угрозу развития инфаркта миокарда», — пояснил Станислав Андриевских.

Операция длилась три с половиной часа и прошла успешно.

Борис Каплун рассказывает о сути операции по-своему: «Да, меня предупредили, что будет остановка сердца. Я немного как-то… удивился: а как потом-то? Как запустят? Думаю, что останавливали не надолго. Этот кардиоцентр — как большой красивый завод, где чинят людей, ставят шпунты (шунты), и каждый человек — профессионал на своем месте».





Руководитель Детской школы вокального искусства, бессменный барабанщик группы «Ариэль», которому 15 января исполнилось 72 года, рассказал, как после операции сестрички бинтом примотали ему к голове телефон и он разговаривал со всем миром: звонили дети, ученики, друзья, коллеги, Москва, Питер, Америка. Каплун уже готовится к активной творческой деятельности: «Общаться с людьми, снова бегать по стадиону, выходить на сцену, говорить людям добрые слова. И чтобы ничего не болело больше».Кардиохирург Станислав Андриевских охарактеризовал пациента так: «Борис Федорович — человек с легким характером, позитивный, жизнелюбивый. Все будет хорошо. Но первые полтора-два месяца я порекомендую снизить нагрузки, и эмоциональные в том числе».