«Дело было 6 января. Я отдыхал на Кисегаче, мы с женой ходили вокруг озера. Примерно 150 метров я не дошел до «Утеса». Сердце заиграло, заплясало джигу, запрыгало. На скорой из «Утеса» меня привезли в Миасс. Там врачи поняли, что мне нужна экстренная помощь кардиохирургов. На реанимобиле меня доставили сюда, в кардиоцентр. Вечером я был уже в Челябинске», — рассказывает Каплун.
По его словам, он совсем не готовился к серьезной операции: «Думал, ну сделают укол, и я все, я пойду. Вышло немного по-другому».
Заведующий первым кардиохирургическим отделением Станислав Андриевских сообщил журналистам, что пациент поступил в экстренном порядке, в состоянии средней степени тяжести. Был угроза развития обширного острого инфаркта миокарда.
«Требовалось заменить сосуды сердца другими. Если простыми словами, мы берем собственные здоровые сосуды пациента и создаем как бы трубопровод в обход забившейся трубы. Это давно известная техника. Операция аортокоронарного шунтирования довольно популярная процедура. В нашем центре мы делаем около полутора тысяч таких операций в год. Эффективная процедура, которая снижает угрозу развития инфаркта миокарда», — пояснил Станислав Андриевских.
Операция длилась три с половиной часа и прошла успешно.
Борис Каплун рассказывает о сути операции по-своему: «Да, меня предупредили, что будет остановка сердца. Я немного как-то… удивился: а как потом-то? Как запустят? Думаю, что останавливали не надолго. Этот кардиоцентр — как большой красивый завод, где чинят людей, ставят шпунты (шунты), и каждый человек — профессионал на своем месте».
Это сообщение Борис Каплун адресовал воспитанникам Детской школы вокального искусства. Он получил больше 30 тысяч сообщений в соцсетях.
Кардиохирург Станислав Андриевских охарактеризовал пациента так: «Борис Федорович — человек с легким характером, позитивный, жизнелюбивый. Все будет хорошо. Но первые полтора-два месяца я порекомендую снизить нагрузки, и эмоциональные в том числе».