«В крупнейшей детской больнице региона мальчику провели курс инфузионной терапии, а также сделали ряд обследований, чтобы исключить нарушения мозгового кровообращения, а также токсическое поражение. В результате анализов в крови ребенка был обнаружен критический уровень никотиновых веществ», — уточняют в пресс-службе клиники.
Когда мальчишка пришел в себя, рассказал докторам, что он несколько часов подряд играл в компьютерные игры и между делом выкурил более 3 мл никотиновой жидкости.
«Электронные сигареты, вейпы и другие аналогичные устройства не бывают безопасными. Баночки с яркими привлекательными этикетками несут смертельную опасность для детей. Например, вейпы оказывают токсичное воздействие на сердечно-сосудистую систему, головной мозг, легкие и другие органы. Любые „парилки“ в руках у детей — повод бить тревогу», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии ЧОДКБ Мария Захарова.
Между тем в России официально запретили продажу вейпов детям и подросткам. Это касается устройств как с никотином, так и без него.