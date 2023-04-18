Челябинские врачи три дня боролись за жизнь отравившегося вейпом подростка

13‑летний Павел несколько часов играл на компьютере, а между делом курил

13-летнего Павла привезли в Челябинскую областную больницу на вертолете. Подросток находился в спутанном сознании, его рвало, из носа шла кровь — в таком виде мальчишку обнаружила дома родная сестра. Врачи три дня боролись за жизнь пациента в реанимации, сообщает пресс-служба ЧОДКБ.

«В крупнейшей детской больнице региона мальчику провели курс инфузионной терапии, а также сделали ряд обследований, чтобы исключить нарушения мозгового кровообращения, а также токсическое поражение. В результате анализов в крови ребенка был обнаружен критический уровень никотиновых веществ»,

— уточняют в пресс-службе клиники.

Когда мальчишка пришел в себя, рассказал докторам, что он несколько часов подряд играл в компьютерные игры и между делом выкурил более 3 мл никотиновой жидкости.

«Электронные сигареты, вейпы и другие аналогичные устройства не бывают безопасными. Баночки с яркими привлекательными этикетками несут смертельную опасность для детей. Например, вейпы оказывают токсичное воздействие на сердечно-сосудистую систему, головной мозг, легкие и другие органы. Любые „парилки“ в руках у детей — повод бить тревогу», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии ЧОДКБ Мария Захарова.

Между тем в России официально запретили продажу вейпов детям и подросткам. Это касается устройств как с никотином, так и без него.