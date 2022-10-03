Челябинские врачи получили уникальную технику для выявления болезней легких

В Институт пульмонологии ЮУГМУ поступил комплекс бодиплетизмографии

Институт пульмонологии ЮУГМУ запустил в работу уникальный комплекс бодиплетизмографии. Эта техника позволяет выявлять изменения в респираторной системе на самых ранних стадиях патологического процесса. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного медицинского университета.

«Мы получили оборудование экспертного класса, его комплектация уникальна для России. Комплекс позволит нам на самых ранних стадиях диагностировать обструктивные и рестриктивные изменения в легочной ткани, так как мы сможем изучить даже самые мелкие дыхательные пути», — говорит заместитель директора Института пульмонологии, главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.

Медики планируют использовать новую технику для постановки диагнозов, для лечения пациентов и в научной работе.

Уникальное оборудование приобрели на средства бюджета области и регионального Минздрава.