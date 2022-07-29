Челябинские врачи пересадили печень 47‑летней женщине с аутоиммунным циррозом

По оценкам врачей, без операции жить женщине оставалось несколько месяцев

Врачи челябинской областной клинической больницы пересадили 47-летней женщине печень. В сложнейшей операции принимали участие сразу несколько бригад хирургов. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

Пациентка — Ольга Новоселова, медсестра в отделении новорожденных ОКБ-2. Три года назад она из-за желудочного кровотечения попала в стационар, ей провели обследование и выявили неизлечимую болезнь — аутоиммунный цирроз печени.





Самочувствие Ольги резко ухудшилось в конце 2021 года — появилась желтушность и отеки. Тогда челябинку поставили на учет в лист ожидания и назначили лечение. Стало понятно, что без пересадки органа жить ей оставалось несколько месяцев. Ольга на предложение врачей провести операцию сразу согласилась.

«На Новый год я загадала себе новую печень, и желание мое исполнилось. Хороший подарок ко дню рождения, который у меня через неделю. Я благодарна всему персоналу больницы, отделению. Все очень чуткие, добрые», — поделилась Ольга Новоселова.

Пересадка печени — крайне сложная в техническом плане операция. В ней принимают участие несколько бригад хирургов, в общем — более 20 специалистов.





Одни удаляют пораженную печень, другие устанавливают новую, восстанавливают сосудистую архитектуру, третьи заканчивают операцию, накладывают анастомоз в желчных протоках. В это же время на других столах пересаживают остальные изъятые у донора органы — почки, сердце. Один донор может спасти жизни пяти безнадежно больных пациентов.

«При подборе пациентов на пересадку печени из листа ожидания выбираются пациенты, наиболее близкие по росту и весу к донору, потому что размеры органа имеют решающее значение при выборе реципиента», — пояснил руководитель центра трансплантологии ЧОКБ Александр Полторак.

В пресс-службе ЧОКБ заявили, что врачи выработали алгоритм действий при пересадке печени, которого нет в других российских и зарубежных учреждениях. Они собрали собственный опыт, а также опыт московских и екатеринбургских коллег. Операция по алгоритму челябинских врачей помогает обезопасить пациента и позволяет выполнять анестезию не только опытным докторам с солидным стажем, но и молодым врачам.

Ранее в Челябинске проводили пересадки других органов. Первую трансплантацию почки на Южном Урале выполнили в ЧОКБ в 2009 году. С тех пор местные врачи провели 127 пересадок почек,12 трансплантаций печени и 7 трансплантаций сердца с 2012 года.