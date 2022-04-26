Челябинские ветеринары заговорили о дефиците препаратов

Часть импортных медикаментов не имеет отечественных аналогов

Ветеринарные клиники по причине прекращения поставок из-за рубежа столкнулись с нехваткой лекарств, профилактических средств и препаратов для общей анестезии. Например, серьезные опасения у врачевателей хвостатых есть относительно вакцины «Нобивак» (производится в Нидерландах), защищающей от чумки, парагриппа, гепатита, энтерита и бешенства. Некоторое время после введения ряда ограничительных мер клиникам не удавалось ее получить, сейчас вакцина появилась, но, скорее всего, как думают врачи, это остатки со складов.

«Основная проблема для нас — в зарубежных пробирках с растворами, используемых для анализатора, предназначенного для исследования крови. Пробирки канадские, и на данный момент они у нас закончились. Поэтому общий анализ крови мы отправляем в Vet Union (подразделение „Инвитро“), из-за чего нам пришлось немного поднять цены на диагностику, что связано с увеличением наших расходов», — объясняет ветеринарный врач клиники «Гармония» города Челябинска Александр Билан.

Также ветеринары отмечают, что повышение цен коснулось практически всех лекарственных позиций и составило около 30–40%.

«Есть переживания по противорвотному препарату „Серения“ (Франция): если он уйдет, что-то настолько эффективное найти не удастся. И может появиться проблема по наркозу — это „Золетил“ (Франция), „Телазол“ (Испания), а еще капельки в ушки „Суролан“ (Португалия) и прочие медикаменты», — отмечает доктор.





Временно пропал итальянский антибиотик «Синулокс», но вместо него успешно используют «Амоксиклав», — как говорят специалисты, то же самое, еще и дешевле.

Более оптимистична обстановка на областной ветеринарной станции, там, благодаря заключенным годовым контрактам, нет сложностей с наличием импортных вакцин.

«Запасы имеются, что позволяет нам удерживать цены на лекарственные препараты и услуги и даже проводить акции на самые популярные сезонные товары, а именно устанавливать 20-процентную скидку на линейку средств, направленных на защиту животных от иксодовых клещей и такого тяжелого, смертельно опасного заболевания, как пироплазмоз. Безусловно, возместить все ветеринарные препараты импортного производства российскими нельзя, но вместе с тем Минсельхоз РФ подготовил для ветеринаров таблицы взаимозаменяемых медикаментов, так что, возможно, мы будем пользоваться этими аналогами», — рассказывает главный врач ОГБУ «Челябинская ветстанция» Иван Полосков.

Еще можно рассчитывать на поправки, принимаемые в настоящее время в Государственной думе, которые смогут облегчить ведение ветеринарной деятельности, если часть препаратов, используемых в медицине для лечения людей, станет доступна и животным.





«В первом чтении 20 апреля Госдума приняла поправки в федеральный закон № 61 „Об обращении лекарственных средств“. В частности, это касается упрощенной регистрации медицинских препаратов для ветеринарного применения. Мы считаем, что это в том числе поможет значительно расширить использование медикаментов для терапии животных», — информирует Иван Полосков.

Возвращаясь к теме ухода с российского рынка определенных лекарств, эксперты считают, что пока делать какие-то выводы рано.

«Прошло мало времени, это не так существенно, ведь на складах есть еще какие-то запасы. Если что, мы заменим одно другим, но это может сказаться на качестве лечения», — уточняет Александр Билан.

Если все-таки уровень отпускных цен, который сейчас обозначили по прямым закупкам поставщики, сохранится, назреет вопрос об увеличении стоимости услуг.

«Пока у нас есть возможность использовать препараты, приобретенные по контракту, мы зафиксировали и стараемся удерживать цены на уровне января-февраля», — сообщает Иван Полосков.

Напомним, ранее в Челябинске были проблемы с кормовой базой для животных.