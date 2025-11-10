Глава Челябинска отчитал «управляйки» за скользкие дворы

Дороги и тротуары должны быть обработаны противогололедными материалами

В Челябинск пришла зима — на водоемах начал устанавливаться лед, а дворы стали превращаться в катки. Глава города Алексей Лошкин на аппаратном совещании в понедельник, 10 ноября, дал несколько поручений в связи с приблизившимися холодами.

«Утром вел детей в школу, улицы посыпаны. Зашел во двор — там катушка! Уверен, такие ситуации есть еще по городу. Прошу жителей доводить информацию до нас», — сказал Алексей Лошкин о ситуациях во дворах.

Управляющим компаниям даны поручения своевременно обрабатывать тротуары и внутриквартальные маршруты. Вопрос взят на особый контроль. Мэр отметил, что состояние улично-дорожной сети, а именно проезжей части, удовлетворительное.

Также на аппаратном совещании прозвучало еще одно «зимнее» поручение — провести в школах города разъяснительную работу о том, что в кроссовках ходить детям небезопасно. Дело в том, что дети катаются на обуви как на коньках, это приводит к травмам.

Челябинцев, в частности детей, будут информировать и о недопустимости прогулок по замерзшим водоемам. Озера и карьеры начали покрываться тонким льдом.