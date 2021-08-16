Челябинские ученые проверяют лекарства от коронавируса

Разработки исследователей ЮУРГу опубликованы в высокорейтинговом журнале «Molecules» (Q1)

Ученые ЮУРГу вместе с зарубежными коллегами из Индии, ЮАР и Бразилии разработали способ проверки эффективности лекарств от коронавируса. Они протестировали новый метод на активной форме препарата «Фавипиравир», используемого для лечения вирусных инфекций. Результаты работы опубликованы в высокорейтинговом журнале «Molecules» (Q1), сообщает управление медиакоммуникаций и мониторинга Южно-Уральского государственного университета.

Поиском эффективных веществ от коронавируса занимаются сотрудники Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южно-Уральского государственного университета. Проект поддержан грантом БРИКС, в нем также участвуют ученые из Индии, ЮАР и Бразилии.

Исследователи установили, что химические соединения, оказывающие фармакологическое действие, лиганды должны максимально подходить ферменту, чтобы их действие было эффективным.

Ученые использовали базу данных трехмерных структур белков и полимерных кислот. Затем рассчитали электронную плотность ферментов и лиганда фавипиравир-RTP. Это активная форма препарата «Фавипиравир», используемого для лечения вирусных инфекций.