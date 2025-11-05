В Челябинске придумали технологию строительства дорог, которые не требуют ремонта

Особый способ уплотнения позволяет покрытию не знать деформации 25 лет

Ученые Южно-Уральского государственного университета представили революционную технологию уплотнения грунта, которая способна кардинально решить проблему быстрого разрушения дорог в России. Разработанное ими уникальное устройство обеспечивает подготовку основания, которое не проседает и позволяет дорожному полотну служить до четверти века без капремонта, сообщает пресс-служба вуза.

Главной причиной появления ям и колейности на дорогах является недостаточно уплотненное грунтовое основание. Существующие технологии с использованием тяжелых катков не могут обеспечить достаточную глубину и равномерность уплотнения, из-за чего грунт со временем проседает, деформируя и разрушая асфальт.

Челябинские исследователи нашли решение этой проблемы. Они создали устройство для экскаватора, которое, подобно сверлу, проникает в грунт и уплотняет его на глубину до трех метров.

«Конструкция представляет собой конусообразный корпус со специальным планетарным механизмом. При вращении он „расклинивает“ грунт и уплотняет его во всех направлениях, создавая высокопрочное основание. Такая глубина недостижима для стандартных катков», — пояснил доцент кафедры гидравлики ЮУрГУ Марат Асфандияров.

Эксперименты на разных типах грунта подтвердили высокую эффективность метода. Особенно впечатляющие результаты были достигнуты при умеренном увлажнении, когда коэффициент уплотнения достигал почти 0,99 — показателя, близкого к идеальному.

Технология носит универсальный характер. Помимо дорожного строительства, ее можно применять для возведения особо прочных фундаментов, а также для укрепления гидротехнических сооружений — дамб, плотин и насыпей. На изобретение уже получен патент.

«Наш метод позволяет создать не только плотное основание, но и прочный удерживающий каркас. Если залить образовавшиеся при уплотнении воронки бетоном, конструкция выдержит любые экстремальные нагрузки, что предотвратит разрушения и подтопления», — отметил инженер ЮУрГУ Кирилл Гундарев.

Установка мобильна, не требует прокладки коммуникаций и заменяет несколько видов техники. Все комплектующие — российского производства. Над технологией, не имеющей аналогов в мире, ученые работали семь лет. Следующим этапом станут широкомасштабные испытания с промышленными партнерами.

Между тем ученые ЮУрГУ ищут лекарство от рака груди в китайских травах.