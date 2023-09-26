Челябинские ученые придумали опреснитель воды по цене электрочайника

Изобретение может стать спасением для жителей засушливых уголков планеты

Ученые ЮУрГУ создали не имеющий аналогов прибор для опреснения морской воды и минерализованных грунтовых вод. Изобретение работает по принципу автомобильного мотора, питается от солнечной батареи, почти не занимает места и способно обеспечить суточную потребность человека в питьевой воде. При этом ожидается, что стоимость устройства при массовом производстве не превысит 2500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Инновационный опреснитель представляет собой поршневой цилиндр, похожий на те, что работают в двигателе внутреннего сгорания. При поднятии поршня в цилиндр поступает подогретая солнечным электричеством соленая вода. Из-за пониженного давления вода в цилиндре закипает при температуре менее 100°C. При опускании поршня давление растет, получившийся пар быстро конденсируется в воду и выводится в теплообменник, где отдает свою температуру следующей порции соленой воды. Охлажденный дистиллят стекает в емкость-накопитель, после этого цикл повторяется.

Устройство, которое легко помещается в багажнике авто, способно производить 2—3 литра питьевой воды в сутки, чего достаточно для одного человека. При желании прибор можно масштабировать и довести производительность до 15 тонн. При этом он останется полностью автономным.

Изготовление прототипа обошлось разработчикам в 12 тысяч рублей. Ожидается, что при внедрении в массовое производство себестоимость аппарата снизится в 5–10 раз. В данный момент новинка проходит первые испытания.

В ЮУрГУ считают, что в обозримом будущем челябинский опреснитель найдет широкое применение в быту, а также поможет спасти от недостатка пресной воды засушливые регионы планеты.

Напомним, что недавно ИА «Первое областное» рассказывало еще об одном изобретении челябинских ученых — о хлебе с добавлением растительного белка, который можно есть вместо мяса.