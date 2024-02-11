Челябинские танкисты получили партию гуманитарной помощи

Часть оборудования уже задействована в боях

Военнослужащие 90 танковой дивизии 239 танкового полка впервые получили гуманитарную помощь от Народного фронта Челябинской области. Активисты вместе с неравнодушными южноуральцами собрали все необходимое и отправили бойцам. Как сообщил военнослужащий с позывным «Лис», часть оборудования уже находится в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

«От всей души хотим поблагодарить Народный фронт за оказанную нам помощь. Все будет распределено между бойцами, которые принимают непосредственное участие в освобождении ЛНР, ДНР, Украины от националистического режима. Спасибо всем, кто откликнулся, принес продукты, лекарства, деньги. Спасибо за ваше неравнодушие, поддержку, она нам необходима»,— сказал Лис.

Он добавил, что дизельный генератор и два тепловизора уже отправлены на передовую. Скоро в зону СВО отправятся другие инструменты и оборудование.

Ранее из Челябинска отправилась машина с гумпомощью для 16 подразделений. По заявкам военнослужащих активисты Народного фронта вместе с южноуральцами приобрели квадрокоптеры, разгрузки, генераторы, трехточечные ремни и многое другое.