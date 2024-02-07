Машина с гумпомощью отправилась в зону СВО из Челябинска

Очередную партию необходимых вещей собрал Народный фронт вместе с горожанами и предприятиями

Челябинское отделение Народного фронта отправило в зону проведения специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи. Необходимые вещи, стройматериалы, продукты и технику доставят в 16 подразделений. Как сообщили в пресс-службе реготделения Народного фронта, гумпомощь собиралась исключительно по потребностям южноуральских бойцов и были закрыты почти все их потребности.

В коробках и пакетах в этот раз — тепловизионные прицелы, квадрокоптеры, разгрузки, трехточечные ремни, генераторы, стройматериалы, инструменты и многое другое. Загрузить все это в машину активистам помогли сотрудники МЧС.

В ближайшее время гумпомощь прибудет в подразделения.

«Челябинская область регулярно направляет гуманитарную помощь для жителей Донбасса и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. В сборе груза участвуют предприятия и неравнодушные жители области. Кроме того, по заявкам командиров воинских частей приобретают необходимое вещевое и техническое имущество с учетом текущей ситуации на фронте, проводят ремонт военных объектов, обновляют медицинское оборудование для лечения военнослужащих»,— рассказали в реготделении штаба.