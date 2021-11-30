Челябинские студенты победили во Всероссийском конкурсе «Твой ход»

И получили крупные денежные призы

В образовательном центре «Сириус» огласили победителей Всероссийского конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». От Челябинской области в финал прошли 12 студентов. Двое из них получили звание победителя, сообщает пресс-служба главного управления молодежной политики Челябинской области.

По итогам всех испытаний победителями от Челябинской области стали студент Южно-Уральского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации Никита Литвяков и студент Южно-Уральского государственного университета Никита Платонов.

Каждый из них получил по 1 миллиону рублей, которые можно потратить на оплату обучения, запуск или развитие стартапа, улучшение жилищных условий, и возможно потратить 5% от общей суммы на осуществление личной мечты.

Например, Никита Платонов из ЮУрГУ планирует потратить свой миллион на создание IT-компании, которая займется разработкой искусственного интеллекта и роботов, улучшающих жизнь людей. О мечтах Никиты Литвякова мы рассказали в отдельном материале.

Всего на участие в конкурсе заявлялись 560 тысяч студентов со всей страны.