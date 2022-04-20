Челябинские спелеологи завоевали семь наград регионального Кубка по спортивному туризму

В копилке команды студентов ЧелГУ — три золота и четыре бронзы

Спортсмены Челябинского госуниверситета стали победителями и призерами финала Кубка Челябинской области по спортивному туризму на спелеодистанциях. В копилке команды — три золота и четыре бронзы. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.



«Второкурсница физического факультета ЧелГУ Анастасия Литвинова стала третьей на дистанции второго класса и завоевала еще одну бронзу, работая в связке с Демидом Кузнецовым из Снежинска. Призовые места завоевали спортсмены спелеошколы нашего вуза: школьники и студенты колледжей Челябинска. Виктор Бердников стал лучшим на дистанции второго класса, Анна Колыбина и Максим Кондратьев принесли соответственно золото и бронзу на дистанции третьего класса в личном зачете, а также первое место по итогам прохождения трассы в связке», — рассказали в вузе.

В рамках состязаний у Анны Колыбиной — личная бронза на дистанции четвертого класса и третье место за работу в связке с Максимом Кондратьевым в третьем классе.

Спелеошкола ЧелГУ в марте отметила год с момента своего основания. Она работает совместно с турклубом «Саламандр» и челябинским отделением Российского союза спелеологов. Ею, как и студенческим туристическим клубом «Саламандр», руководит доцент кафедры физического воспитания и спорта Сергей Талызов. Занятия также проводят тренеры Александр Шаламов и Дмитрий Живулин.