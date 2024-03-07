Челябинские школы могут перевести на дистант во время выборов президента

Информацию об этом активно обсуждают в школьных чатах

В дни голосования школьников отправят учиться из дома. Такая инициатива связана с расположением избирательных пунктов в образовательных учреждениях. Сообщения о переводе уроков в онлайн-режим начали появляться в чатах родителей в мессенджерах.

Как пояснили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, школы в дни выборов могут развести потоки детей и избирателей и проводить занятия непосредственно в образовательных учреждениях, выбрать дистанционный формат или организовать посещение школьниками музеев и театров. Вариант проведения занятий школы будут выбирать самостоятельно.

«Школы могут вынести проведение уроков из здания организации в учреждения дополнительного образования, культуры, спорта, провести мероприятия, которые в это время соответствуют школьной программе, на улице»,— отметили в пресс-службе Минобра.

Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На территории региона будут работать свыше 2 тысяч избирательных участков, в том числе временных. Все они будут находиться под круглосуточной охраной полиции, добровольных народных дружин и даже казачества.