Челябинские школьники и студенты сохранят право на льготный проезд в электричках

Скидка в 50% действует на территории региона

Школьники и студенты из Челябинской области смогут ездить на электричках со скидкой во время каникул. Об этом в пятницу, 14 июня, напоминает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Ранее право на льготный проезд учащиеся имели только в течение учебного года — с 1 сентября по 15 июня. Но в конце 2023 года в Челябинской области приняли региональный закон, который сделал эту льготу круглогодичной.

«Региональная льгота действует при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на пригородные поезда „Ласточка“ и „Орлан“. Размер скидки оставляет 50% от стоимости на разовую поездку», — уточняют в пресс-службе.

Напомним, скидка предоставляется школьникам и студентам очных отделений СПО, вузов.

Для покупки льготных билетов нужно предъявить в кассе справку из школы или действующий студенческий, ученический билет. Во время поездки нужно иметь документ, подтверждающий льготу.

Дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно.