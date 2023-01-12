Ваня больше всего на свете любит «рисоватьписать». Вот так, одним словом. Мальчик по памяти рисует названия и логотипы магазинов, брендов, ресторанов без единой ошибки, при этом в точности воспроизводит фирменные шрифты.
Уникальная способность обнаружилась у Вани в два года, но совсем не радовала родителей. Тогда же Ваня научился самостоятельно читать. Именно тогда он написал свое первое послание: «Я русский».
Но говорить Ваня не мог, не было даже зачатков речи. Родители — Артем и Анна Казадаевы — забили тревогу, начали водить сына по врачам. Педиатры, неврологи, психиатры в один голос твердили: «Давайте подождем».
А Ваня самозабвенно «рисовалписал», сначала несложные названия, потом легко воспроизводил англоязычные вывески, усложнялось и написание букв. Часто мальчик писал слова задом наперед и, что совсем удивительно, никогда не ошибался. Если бы тогда родители знали, что такие способности связаны с аутизмом. Но знаки, которые подавал сам Ваня, никто не мог понять. Доказано, что именно знаковые системы (алфавиты любого языка мира, цифры, правила движения, карты и т. п.) — людям с аутизмом также легко даются, как обычным людям коммуникация.
Тем временем Ване пытались «запустить» речь. Врачи стимулировали уколами и различными физиопроцедурами деятельность головного мозга, он посещал логопеда. Толку не было совсем, а семейный бюджет трещал по швам. Артему приходилось работать сверхурочно, подрабатывать, чтобы платить медцентрам суммы с тремя нолями.
«На деньги, которые мы тратили тогда на лечение сына, можно было купить квартиру», — вспоминает Артем, папа Вани.
Родители мальчика тогда даже не подозревали, что от аутизма нет лекарств. В то же время некоторые препараты, которые прописывают врачи, например уколы кортексина, часто провоцируют у детей с расстройствами аутистического спектра бессонницу и перевозбуждение нервной системы.
Ваня в два года даже начал ходить в детский сад в родном Коркино. Мама видела, как стараются воспитатели окружить ее сына вниманием и заботой, делают все, чтобы малыш стал общительным и веселым ребенком. Но Ваня не говорил, не общался с детьми, следовательно, не развивался. Родители забрали мальчика из детского сада и направили все усилия на то, чтобы Ване поставили точный диагноз.
Есть такой закон жизни: когда закрываются одни двери, открываются другие. Именно в этот момент семья узнала о Центре помощи детям с аутизмом «Звездный дождь».
«В четыре года Ваня начал заниматься в группе ранней помощи „Звездного дождя“. Пять дней в неделю на протяжении года наше утро начиналось с поездки на трех маршрутках из Коркино в Челябинск. Уже первые занятия показали, что Ваня начал развиваться. Теперь я понимаю, что главный дефицит аутизма — это коммуникация, общение. Поэтому педагоги с помощью практик с доказанной эффективностью учили сына играть, общаться с помощью специальных карточек, а еще разным бытовым навыкам, например разогревать еду в микроволновке», — говорит мама мальчика Анна.
Руководитель направления ранней помощи «Звездного дождя» Александра Обухова с большой теплотой отзывается о Ване.
«Как только мальчик начал посещать занятия, мы провели для него диагностику, чтобы выстроить эффективный образовательный маршрут. В основе этой диагностики заложены методики с доказанной эффективностью», — поясняет специалист.
Для Вани при его высоком уровне интеллекта было важно развивать коммуникацию, поэтому на занятиях педагоги использовали альтернативную систему коммуникации — карточки PEСS, настольные и подвижные игры, другие эффективные приемы образовательной программы для детей с ментальными особенностями развития.
Прошедший год с начала занятий дал результат. У Вани появились первые признаки речи, мальчик стал общительным, практически исчезло нежелательное поведение.
Анна и Артем решили: надо переезжать в Челябинск, поближе к «Звездному дождю». Вот уже два года семья — у супругов есть еще старшая дочка — живет в съемной квартире. Удивительно, с какой стойкостью и чувством юмора супруги воспитывают детей, находят время участвовать в разных флешмобах, автопробегах и другой общественной движухе.
Артем много работает, но всегда готов подставить плечо Ане.
«Я понимаю, как супруге непросто, поэтому всегда на связи и готов помочь. На работе коллегам иногда приходится объяснять, что у нас особенный ребенок и помощь жене и сыну для меня на первом месте», — говорит глава семьи.
Ване сейчас семь лет. Он легко рассказывает новогоднее стихотворение о приключениях апельсинки. По-прежнему обожает пельмени и рисует, пишет, и опять рисует. Но самая главная новость — Ваня пошел в ресурсный класс МБОУ СОШ № 106.
Благодаря занятиям в «Звездном дожде» и вовремя оказанной ранней помощи Ваня легко влился в образовательный процесс, внимательно слушает учителя, сидит за партой весь урок, самостоятельно достает учебные принадлежности. Самое главное — он ладит с ребятами не только из своего класса, но и с нормотипичными школьниками, общается с детьми на переменах, прогулках, в столовой.
Родители видят, как Ваня взрослеет, и уже не так тревожатся насчет его будущего.
И все же значок со словами: «У меня аутизм! Если я нахожусь без родителей, пожалуйста, позвоните им: номера телефонов мамы и папы» всегда пристегнут к одежде Вани.
«Сложно принять, что твой ребенок особенный, но когда это происходит, ты можешь сделать для него больше. Ване и нам повезло: нашлось место в ресурсном классе. Но мы знаем, что таких классов катастрофически мало в Челябинске. Из-за этого родители детей с аутизмом испытывают серьезный стресс. Моя мечта, чтобы все дети с аутизмом могли получать раннюю помощь, ходить в детский сад, школу, посещать кружки и секции», — говорит папа Вани Артем.
Пока родители Вани дальше не заглядывают, однако вопросы о будущем сына уже сейчас требуют ответов. Сможет ли мальчик применить свои уникальные способности и стать web-дизайнером? В каком учебном заведении города есть профессиональная подготовка для людей с особенностями?
И пока вопросов больше чем ответов.
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Ранней диагностикой аутизма у детей займутся поликлиники Челябинской области. Скрининговый тест малышам будут проводить в рамках диспансеризации.
Текст: Елена Попова.