Психологи из Челябинска научили говорить мальчика, который молчал четыре года

До этого Ваню пытались лечить дорогими лекарствами, но безрезультатно

Семья Казадаевых из Челябинской области потратила шальные деньги, чтобы заставить сына заговорить. Родители возили мальчика по платным врачам и покупали дорогие лекарства. Но оказалось, что малышу не хватало общения. И помогли ему не врачи, а психологи. Историю чудесного исцеления редакции ИА «Первое областное» рассказали в общественной организации «Звездный дождь», которая помогает детям с аутизмом.

Ваня больше всего на свете любит «рисоватьписать». Вот так, одним словом. Мальчик по памяти рисует названия и логотипы магазинов, брендов, ресторанов без единой ошибки, при этом в точности воспроизводит фирменные шрифты.

Уникальная способность обнаружилась у Вани в два года, но совсем не радовала родителей. Тогда же Ваня научился самостоятельно читать. Именно тогда он написал свое первое послание: «Я русский».

Но говорить Ваня не мог, не было даже зачатков речи. Родители — Артем и Анна Казадаевы — забили тревогу, начали водить сына по врачам. Педиатры, неврологи, психиатры в один голос твердили: «Давайте подождем».

А Ваня самозабвенно «рисовалписал», сначала несложные названия, потом легко воспроизводил англоязычные вывески, усложнялось и написание букв. Часто мальчик писал слова задом наперед и, что совсем удивительно, никогда не ошибался. Если бы тогда родители знали, что такие способности связаны с аутизмом. Но знаки, которые подавал сам Ваня, никто не мог понять. Доказано, что именно знаковые системы (алфавиты любого языка мира, цифры, правила движения, карты и т. п.) — людям с аутизмом также легко даются, как обычным людям коммуникация.

Тем временем Ване пытались «запустить» речь. Врачи стимулировали уколами и различными физиопроцедурами деятельность головного мозга, он посещал логопеда. Толку не было совсем, а семейный бюджет трещал по швам. Артему приходилось работать сверхурочно, подрабатывать, чтобы платить медцентрам суммы с тремя нолями.

«На деньги, которые мы тратили тогда на лечение сына, можно было купить квартиру»,

— вспоминает Артем, папа Вани.

Родители мальчика тогда даже не подозревали, что от аутизма нет лекарств. В то же время некоторые препараты, которые прописывают врачи, например уколы кортексина, часто провоцируют у детей с расстройствами аутистического спектра бессонницу и перевозбуждение нервной системы.

Ваня в два года даже начал ходить в детский сад в родном Коркино. Мама видела, как стараются воспитатели окружить ее сына вниманием и заботой, делают все, чтобы малыш стал общительным и веселым ребенком. Но Ваня не говорил, не общался с детьми, следовательно, не развивался. Родители забрали мальчика из детского сада и направили все усилия на то, чтобы Ване поставили точный диагноз.

Есть такой закон жизни: когда закрываются одни двери, открываются другие. Именно в этот момент семья узнала о Центре помощи детям с аутизмом «Звездный дождь».

«В четыре года Ваня начал заниматься в группе ранней помощи „Звездного дождя“. Пять дней в неделю на протяжении года наше утро начиналось с поездки на трех маршрутках из Коркино в Челябинск. Уже первые занятия показали, что Ваня начал развиваться. Теперь я понимаю, что главный дефицит аутизма — это коммуникация, общение. Поэтому педагоги с помощью практик с доказанной эффективностью учили сына играть, общаться с помощью специальных карточек, а еще разным бытовым навыкам, например разогревать еду в микроволновке»,

— говорит мама мальчика Анна.

Руководитель направления ранней помощи «Звездного дождя» Александра Обухова с большой теплотой отзывается о Ване.

«Как только мальчик начал посещать занятия, мы провели для него диагностику, чтобы выстроить эффективный образовательный маршрут. В основе этой диагностики заложены методики с доказанной эффективностью»,

— поясняет специалист.

Для Вани при его высоком уровне интеллекта было важно развивать коммуникацию, поэтому на занятиях педагоги использовали альтернативную систему коммуникации — карточки PEСS, настольные и подвижные игры, другие эффективные приемы образовательной программы для детей с ментальными особенностями развития.

Прошедший год с начала занятий дал результат. У Вани появились первые признаки речи, мальчик стал общительным, практически исчезло нежелательное поведение.

Анна и Артем решили: надо переезжать в Челябинск, поближе к «Звездному дождю». Вот уже два года семья — у супругов есть еще старшая дочка — живет в съемной квартире. Удивительно, с какой стойкостью и чувством юмора супруги воспитывают детей, находят время участвовать в разных флешмобах, автопробегах и другой общественной движухе.

Артем много работает, но всегда готов подставить плечо Ане.

«Я понимаю, как супруге непросто, поэтому всегда на связи и готов помочь. На работе коллегам иногда приходится объяснять, что у нас особенный ребенок и помощь жене и сыну для меня на первом месте»,

— говорит глава семьи.

Ване сейчас семь лет. Он легко рассказывает новогоднее стихотворение о приключениях апельсинки. По-прежнему обожает пельмени и рисует, пишет, и опять рисует. Но самая главная новость — Ваня пошел в ресурсный класс МБОУ СОШ № 106.

Благодаря занятиям в «Звездном дожде» и вовремя оказанной ранней помощи Ваня легко влился в образовательный процесс, внимательно слушает учителя, сидит за партой весь урок, самостоятельно достает учебные принадлежности. Самое главное — он ладит с ребятами не только из своего класса, но и с нормотипичными школьниками, общается с детьми на переменах, прогулках, в столовой.

Родители видят, как Ваня взрослеет, и уже не так тревожатся насчет его будущего.

И все же значок со словами: «У меня аутизм! Если я нахожусь без родителей, пожалуйста, позвоните им: номера телефонов мамы и папы» всегда пристегнут к одежде Вани.

«Сложно принять, что твой ребенок особенный, но когда это происходит, ты можешь сделать для него больше. Ване и нам повезло: нашлось место в ресурсном классе. Но мы знаем, что таких классов катастрофически мало в Челябинске. Из-за этого родители детей с аутизмом испытывают серьезный стресс. Моя мечта, чтобы все дети с аутизмом могли получать раннюю помощь, ходить в детский сад, школу, посещать кружки и секции»,

— говорит папа Вани Артем.

Пока родители Вани дальше не заглядывают, однако вопросы о будущем сына уже сейчас требуют ответов. Сможет ли мальчик применить свои уникальные способности и стать web-дизайнером? В каком учебном заведении города есть профессиональная подготовка для людей с особенностями?