В Челябинске дали старт поисковому сезону 2022 года

Вахту Памяти будут нести 42 поисковых отряда

В поисковых работах на местах боев Великой Отечественной войны примут участие бойцы 42 отрядов из 20 муниципалитетов Челябинской области. Торжественное открытие очередного поискового сезона всероссийской Вахты Памяти состоялось сегодня, 21 апреля, в Челябинске, у Вечного огня.

По словам председателя регионального отделения «Поискового движения России» Евгения Гуриновича, часть отрядов уже несут вахту, часть отправятся в поисковые экспедиции в ближайшее время.

«По сложившейся традиции каждый год мы выезжаем в одни и те же регионы. Это Ленинградская, Новгородская, Псковская, Волгоградская области и другие — всего более девяти регионов поиска, где шли самые тяжелые бои. Мы стараемся работать именно по следам уроженцев Челябинской области. Каждый год наши поисковики поднимают не менее 150 останков. В прошлом году их было более 200. В одной только Ленинградской области челябинский отряд „Опора“ поднял из земли более 130 бойцов. Все останки лежали в одной воронке», — рассказал Евгений Гуринович.

На митинге по случаю открытия регионального этапа «Вахты Памяти — 2022» 25 поисковых отрядов Челябинской области получили напутственные письма. Разъезжаться по местам работ они начнут уже с завтрашнего дня. Всего в Челябинской области сформировано 42 поисковых отряда в 20 муниципальных образованиях.

В числе тех, кто произнес напутственные слова южноуральским поисковикам, была первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Ваш благородный труд помогает сохранить память о воинах, павших на полях Великой Отечественной войны, и о том, какой ценой нам досталась свобода и независимость государства», — отметила Ирина Гехт.



Как и в предыдущие годы, поисковый сезон продлится до октября.