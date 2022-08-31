Челябинские пляжи за лето посетили 170 тысяч отдыхающих

В городе закрыли купальный сезон

В Челябинске с сегодняшнего дня официально закрыли купальный сезон. По данным городской мэрии, в этом году пляжи Челябинска посетили более 170 тысяч гостей и жителей города. На счету матросов-спасателей 35 спасенных человеческих жизней, 15 из которых — детские.

Напомним, в Челябинске обустроено 18 пляжей, на них работали 173 матроса-спасателя. За лето они более 350 раз оказали людям первую помощь и спасли десятки человеческих жизней.

«Лучшим спасателем по итогам сезона-2022 признали Ладу Берещенову. Она работает на пляжах города уже третий год, и не раз проявила себя в спасении терпящих бедствие на воде и оказании первой помощи на берегу», — пояснили в мэрии.

Теперь в городе перестанут работать все стационарные посты на пляжах. Однако специальные патрули все еще будут следить за безопасностью на воде.

Тем более, что жаркая погода еще сохранится на Южном Урале. Так, завтра 1 сентября в некоторых районах области температура воздуха поднимется до +36 градусов.