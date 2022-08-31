Жару до +36 градусов и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 1 сентября

Местами возможны небольшие дожди

1 сентября, в День знаний в Челябинской области будет жарко: температура воздуха вновь поднимется до +36°С. При этом в регионе будет ветрено, местами пройдут небольшие дожди, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на четверг в регионе температура воздуха будет варьироваться от +13 до +18°С. В горах и низинах прогнозируют похолодание до +8°С. Днем столбики термометров достигнут +33°С, на юге области воздух раскалится до +36°С. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Предстоящей ночью в Челябинске температура воздуха составит от +15 до +17°С, днем потеплеет до +33°С. Синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков, при этом возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В региональном МЧС напоминают о том, что в Челябинской области сохраняется аномальная жара. Температура воздуха в эти дни выше климатической на семь и более градусов. Спасатели рекомендуют пить больше жидкости, чаще бывать в прохладных местах, не находиться на солнце в часы его активности, а также сразу же обращаться к врачу при ухудшении самочувствия.