Челябинские пляжи полностью готовы к купальному сезону

Но купаться пока не рекомендуют

На этой неделе в Челябинске будет жарко: синоптики обещают повышение температуры до +30 градусов. Горожане не упустят возможности понежиться на солнышке на пляжах и окунуться в бодрящую воду. Кстати, все муниципальные пляжи в Челябинске — а их девять — уже готовы к наплыву отдыхающих. Всего в этом году оборудовано 19 мест для купания на трех крупных водоемах города, сообщил 22 мая на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Девять муниципальных пляжей, расположенных на Первом озере, озере Смолино и Шершневском водохранилище, полностью готовы к приему отдыхающих: обновлено песчаное покрытие, установлены малые формы, организовано дежурство матросов-спасателей. Эта неделя очень жаркая, поэтому сделаем акцент на патрулирование водоемов, в частности, мест, запрещенных для купания»,— уточнил Александр Астахов.

При этом он предупредил, что вода в водоемах прогрелась недостаточно: температура составляет от 14 до 17 градусов и купаться пока рано.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила обязательно выставить спасателей на пляжах, а также увеличить количество рейдов по озерам. Кроме того, по ее словам, во избежание несчастных случаев на карьерах будут дежурить сотрудники полиции.

Кстати, открыть купальный сезон обещали еще 15 мая. Тогда в мэрии сообщили, кто к этой дате будут готовы все муниципальные пляжи.