Челябинские пенсионеры, чья помолвка прошла в прямом эфире, сыграли свадьбу

Девичник невесты прошел в спа, а на свадьбе молодые катались на лимузине

В Челябинске поженились пенсионеры, чья помолвка прошла в прямом эфире. 73-летний жених и 66-летняя невеста являются постояльцами геронтологического центра и участвуют в проекте ОНФ «Бабушка. Онлайн».

На девичник Валентина Ивановна с подругами отправилась в спа-салон. В лучших традициях девочки пили шампанское, ели клубнику и радовались уходовым процедурам. Жених с друзьями провел мальчишник за игрой в бильярд.

Свадьба состоялась 15 мая. После регистрации невеста бросила букет, который поймала ее подруга. На прогулку по городу пара отправилась на белом лимузине. Кроме того, супруги прокатились на колесе обозрения.

Жить Николай Федорович и Валентина Ивановна будут в одной комнате в геронтологическом центре. Впереди их ждет небольшое путешествие.

«Это очень красивая история любви, мы рады за нашу пару и желаем им большого счастья. Их главная мечта — вместе отдохнуть на озере, полюбоваться южноуральскими красотами. Поэтому мы договорились, что в начале июня они отправятся в настоящее свадебное путешествие на один из южноуральских курортов, которое организует ОНФ», — рассказала активист ОНФ в Челябинской области Юлия Беренштейн.

Напомним, что помолвка пожилой пары состоялась 1 октября 2020 года. Николай Мотлях сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Валентине Щукиной во время онлайн-концерта в честь Дня пожилого человека. Невеста была растрогана признанием и ответила согласием.