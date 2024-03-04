Челябинские новостройки признаны одними из лучших ЖК России

Челябинские жилые комплексы взяли пять наград федеральной премии «Топ ЖК — 2024»

В Москве подвели итоги федеральной премии «Топ ЖК — 2024». Жилые комплексы Челябинской области получили сразу пять наград, причем как федерального, так и окружного уровня, сообщили в пресс-службе девелоперской компании Группа «Голос».

Проект «Города L-Town» получил сразу три золотые награды: в категории «Лучший жилой комплекс-новостройка в России, малоэтажные дома», в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в УрФО, малоэтажные дома» и в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в УрФО, среднеэтажные дома».

Лучшим жилым комплексом-новостройкой Челябинской области был признан квартал «4 Ленина». А ЖК «НИКС СИТИ на Университетской Набережной» победил в категории «Лучший жилой комплекс-новостройка в Челябинской области, доступное жилье».

Всего в этом году участие в конкурсе приняли более 1000 проектов от 630 российских застройщиков. В финал конкурса вышли 495 ЖК от 343 застройщиков.

Конкурсантов оценивали по более чем 130 параметрам, в том числе по дворовым пространствам, социальной инфраструктуре, инженерным системам домов и прочему. Финалистов, призеров и победителей определяли по 133 номинациям: 9 федеральным, 16 окружным и 108 региональным.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что в Челябинске предложение новых квартир-студий по итогам 2023 года выросло в 2,7 раза.