В Челябинске предложение новых квартир‑студий выросло в 2,7 раза

Средняя стоимость составила 2,9 миллиона рублей

В Челябинске предложение новых квартир-студий по итогам 2023 года выросло в 2,7 раза, на вторичном рынке — на 6%, сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

Средняя стоимость вторичных и первичных квартир площадью до 25 квадратных метров в феврале достигла 2,9 миллиона рублей. За год цены на квартиры-студии в Челябинске выросли на 58% для вторичного рынка и на 30% — для первичного.

«Россияне все чаще рассчитывают на собственные средства при покупке недвижимости и больше обращают внимание на квартиры поменьше, которые рассматривают с разными целями, в том числе для проживания и для сдачи в аренду», — уточнили аналитики «Авито Недвижимости».

В среднем по России 51% предложений квартир площадью менее 25 квадратов в феврале 2024 года приходился на вторичный рынок и 49% — на первичный. Но в разных локациях это соотношение сильно различается. Например, в Саратове все доступные для покупки квартиры такого размера представлены в старом фонде, в Севастополе доля вторички составляет 98%, в Кирове — 95%.

Обратная ситуация в Туле и Екатеринбурге, в которых компактные квартиры в новостройках занимают 89 и 79% предложения соответственно.

Средняя стоимость квартиры площадью до 25 квадратных метров на вторичном рынке в России в феврале 2024 года составила 3,4 миллиона рублей — это на 5% больше, чем год назад. На первичном рынке — 4,6 миллиона рублей (+5%).

«Предложение небольших квартир площадью до 25 квадратных метров особенно активно растет в новостройках. В Калининграде число таких объектов выросло в шесть раз, в Волгограде — в пять, в Рязани — в 4,3 раза. Новый фонд более гибко реагирует на изменение покупательского поведения, и в случае с мелкой „нарезкой“ жилья это говорит о востребованности подобного формата», — комментирует руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Самые дорогие объекты малой площади на вторичном рынке в феврале 2024 года расположены в Сочи (6,4 миллиона рублей, +14% за год), Санкт-Петербурге (4,7 миллиона рублей, +3%), Москве (4,35 миллиона рублей, +4%).