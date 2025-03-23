Челябинские метеорологи отмечают профессиональный праздник

Точные прогнозы погоды необходимы для успешной работы многих сфер

Сегодня, 23 марта, российские работники гидрометеорологической службы в 17-й раз отмечают свой профессиональный праздник: он был установлен указом президента страны в 2008 году.

Работа метеоролога — это ежедневный кропотливый труд, благодаря которому люди всегда в курсе, какая за окном погода. Но составлять ежедневные прогнозы — это лишь часть их работы. Одна из главных задач синоптиков — предупреждать об опасных природных явлениях, помогая предотвращать тяжелые последствия непогоды и обеспечивать безопасность людей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что гидрометеослужба играет большую роль и в экономической жизни региона и страны в целом.

«Ваши точные и оперативные прогнозы необходимы для успешной работы в сфере строительства, энергетики, сельского хозяйства, других отраслей. Актуальные данные о состоянии атмосферы позволяют оценить эффективность наших общих усилий по улучшению экологической ситуации на Южном Урале», — сказал глава региона.

Он поблагодарил челябинских синоптиков за преданность профессии и ответственность.

Кстати, Челябинский гидрометеоцентр существует с 1934 года. Там трудятся не только синоптики, но и гидрологи, аэрологи, аэрохимики и другие. Подробнее о том, с чего в Челябинской области началась метеослужба и как работают синоптики, читайте в нашем материале.