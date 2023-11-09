Челябинские культурные центры отправили пять тонн гуманитарного груза в Донбасс

В партии — технические средства и аппаратура для военных

Челябинские национально-культурные центры сформировали пять тонн гуманитарной помощи бойцам СВО и жителям ДНР. Глава города Наталья Котова в своем телеграм-канале поблагодарила организаторов за сплоченность и неравнодушие.

9 ноября грузовик с гуманитарным грузом для военнослужащих и гражданского населения ДНР отправился в Донбасс. Помощь помогали сформировать национально-культурные центры Челябинска, в общем объеме — технические средства и аппаратура, продукты питания, средства ухода, одежда и медицинские препараты. По словам главы города Натальи Котовой, эта партия была собрана в кратчайшие сроки.

Напомним, гуманитарные грузы регулярно отправляются в Донбасс и в зону проведения специальной военной операции. Медиахолдинг «Первый областной» и Народный фронт ежемесячно проводят телемарафоны по сбору средств для формирования помощи. В День народного единства, 4 ноября, прошел очередной масштабный телеэфир марафона «Все для Победы!».