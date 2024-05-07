Челябинские кардиохирурги починили сердце преподавателю из Новой Зеландии

Здоровье Стивена Пола Девенинга подкосил ковид

Стивен Пол Девенинг родился в Новой Зеландии и имеет гражданство этой страны, но уже два года живет в Челябинске — преподает английский язык в частной школе. Этой весной иностранец собирался в Австралию на свадьбу к сыну, но перелет едва не обернулся трагедией — Стивен мог умереть в самолете из-за больного сердца. Про возможный риск смерти пациент узнал уже после того, как ему провели операцию в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске.

«Как-то несколько дней я испытывал сильную боль в груди. Терпел. Босс мне сказал, что все это ненормально, и посоветовал сходить к доктору», — рассказывает иностранец.

Обследование показало, что у Стивена тотально разрушены два сердечных клапана — митральный и аортальный. Причиной недуга, скорее всего, стал ковид — клапаны разрушались под воздействием инфекции. Из-за этого иностранец страдал от сердечной недостаточности. Помочь могла только срочная операция.

«Пациент поступил к нам в очень тяжелом состоянии. Он не мог вставать, ходить по палате. Более углубленное обследование показало, что есть поражение коронарных артерий и врожденный порок сердца, о котором Стивен Пол к своему 61‑му году жизни и не догадывался. Длительный перелет на родину он бы не перенес», — говорит лечащий врач-кардиолог ФЦССХ Гюльнара Яновская.

Челябинские кардиохирурги поставили Стивену протезы двух клапанов, провели пластику третьего клапана и аортокоронарное шунтирование. Операция длилась около четырех часов. Сегодня Стивена выписали домой.





До конца жизни мужчине придется принимать специальные препараты, но в остальном его жизнь не изменится. Иностранец сможет преподавать и путешествовать по миру, как раньше.

Правда, пока Стивен Пол Девенинг все же планирует задержаться в Челябинске — Южный Урал ему весьма по сердцу.

Житель Ирака прилетел на Южный Урал укрощать сахарный диабет. Челябинские врачи установили мужчине инсулиновую помпу.

