Челябинские инспекторы ДПС спасли семью с ребенком в сильный мороз

Госавтоинспекция призывает воздерживаться от дальних поездок при слишком низкой температуре

В экстремальных погодных условиях инспекторы ДПС Челябинской области проявили профессионализм и человечность, оказав помощь семье, застрявшей на зимней трассе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент случился на 178‑м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. В условиях аномально низких температур у машины, в которой находилась семья с ребенком, произошла поломка. Оказавшись на трассе в лютый мороз, водитель и пассажиры столкнулись с реальной угрозой переохлаждения.

На помощь пришли инспекторы ДПС, которые оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию, остановили попутный транспорт и обеспечили безопасную перевозку семьи до города.

Водитель остался на месте поломки, но не был оставлен без присмотра — патрульные ДПС находились рядом до прибытия помощи от его друзей.

Этот случай еще раз напоминает о том, что в зимнее время техническая неисправность автомобиля может превратиться в серьезную угрозу для жизни. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать следующие правила безопасности.

Перед выездом обязательно проверьте исправность транспортного средства, наличие аптечки и огнетушителя. Возьмите с собой в дорогу запас топлива, теплые вещи, термос с горячим чаем, буксировочный трос, лопату.

По возможности избегайте дальних поездок без крайней необходимости, переждите непогоду, если она застала вас перед выездом.

Если вы оказались в затруднительном положении на дороге, обратитесь к ближайшему экипажу ДПС, наберите единый номер вызова экстренных служб — 112.



