Челябинские фрилансеры рассказали о работе из дома

Мнения об этом формате занятости разделились

Когда ноутбук становится твоим офисом, пижама костюмом, а кофе можно налить в любимую кружку — сегодня, 10 апреля, отмечается Глобальный день работы из дома. Фрилансеры и удаленщики из Челябинска рассказали ИА «Первое областное» об особенностях своей работы.

Еще несколько лет назад работа из дома воспринималась как привилегия избранных или вынужденная мера. Пандемия резко изменила ситуацию, заставив компании по всему миру пересмотреть свои подходы к организации труда.

Результат оказался неожиданным: многие работодатели обнаружили, что удаленная работа не только не снижает, а порой даже повышает производительность. Сотрудники же оценили гибкий график, экономию времени и средств на дорогу, а также возможность лучшего баланса между работой и личной жизнью.

Работники многих крупных компаний в Челябинске после пандемии из дома больше не вернулись. Как она балансирует между работой и личной жизнью, Первому областному информагентству рассказала копирайтер Елена Бандурко.

«Конечно, границы работы и личной жизни размываются очень сильно. Даже в выходной ощущение „я вроде дома, но как будто на работе“. Мне постоянно кажется, что я должна работать. Например, могу утром встать, не позавтракать и сесть сразу за компьютер», — говорит копирайтер.

От выгорания девушка спасается при помощи физнагрузки.

«Я устраиваю себе перерывы в течение дня: разгружаю голову, делаю зарядку для глаз, в тренажерный зал могу сходить. Очень хорошо помогают физические упражнения. Еще дома у меня стоит эллиптический тренажер, занимаюсь на нем тоже», — говорит девушка.

При этом формат удаленной работы для девушки комфортнее ежедневных походов в офис.

«Как по мне, удаленка хороша тем, что можно делать какие-то бытовые дела в процессе работы или элементарно устраивать небольшие перерывы, чтобы приготовить обед или погулять с собаками», — рассказывает Елена.

Совмещать работу и дом удается далеко не всем. Сотрудник начинает торопиться и нервничать, ведь вне офиса время течет по-другому. Еще одна наша собеседница, Татьяна, работала на удаленке три года назад, пытаясь совмещать работу с обычной жизнью. Но все изменилось после одного случая.

«С утра отправилась с детьми в другой город, не обратив внимания, что с машиной что-то не так. На каждом светофоре ловила интернет, чтобы быть на связи с начальством. На обратном пути машина задымилась. Проезжавший мимо автомобилист помог, нам с детьми пришлось ждать помощи на трассе. Самое жуткое, что в этот момент я думала не о том, что мы с детьми в опасности, что я сломала машину, что она чуть не взорвалась, а о том, что я не отвечаю на работе! С тех пор я работаю в офисе», — поделилась Татьяна.

Еще один наш собеседник, Михаил Щорс, работает дистанционно контент-менеджером. Мужчина признается, что для него такой формат суперкомфортный.

«Это зависит от человека. Если не нравится на удаленке, то не стоит работать на ней, также и в другую сторону — главное, чтобы дело было по душе. Часто слышу от своих знакомых фразы в стиле „я бы не смог из дома работать“, меня это не смущает и даже нравится», — говорит Михаил.

Работать, к слову, собеседнику приходилось в разных состояниях.

«За время удаленной работы у меня было три перелома. При одном из них меня отправили с гипсом домой. Я оборудовал себе рабочее место всякими подушками и табуретками. Это был перелом ноги, ее нужно было держать как можно выше, чтобы не отекала. И вот так, враскорячку, я работал. В другой раз я сломал мизинец на руке, в целом ничего не поменялось. Просто палец торчал в сторону со спицей», — рассказал Михаил.

Главное, выбрать вариант работы, который вам подходит больше. А вообще не забывайте иногда лениться. Чтобы делать это без зазрения совести, читайте нашу статью.