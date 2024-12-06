Лени не существует

Челябинский психолог рассказывает о том, что кроется за бездельем

Сегодня, 6 декабря, отмечается День лентяя. Этот день призван напомнить нам о необходимости время от времени отдохнуть, расслабиться и просто насладиться моментом без лишней суеты. Часто мы корим себя за леность и непродуктивность, не всегда осознавая причин этой маяты. Клинический психолог, гештальт-терапевт Анастасия Малкова рассказала ИА «Первое областное» о том, что лени не существует. Есть «не хочу» и «не могу».

«Не хочу»

Трудолюбие, продуктивность, работоспособность — это критерии, которые приходят к нам извне. Например, из семьи, где считалось моветоном спать до обеда и «бездельничать». И мы часто ориентируемся на то, как принято, как нам сказали, не ориентируясь на свои потребности.

«Важно понять, что если вы не хотите того, что хотят ваши родители/коллеги/дети/партнеры, — это нормально. История с вечной беготней, успешным успехом и продуктивностью ведет к большой тревожности. И тогда у человека формируется жестокое отношение к себе: „Я ни на что не способен“, „У меня ничего не получается“, „Проще тогда ничего не делать“. Смотрит на других, начинает сравнивать и, как правило, не в свою пользу», — рассказывает психолог.

Чтобы перестать стыдиться своей «непродуктивности», определите ее критерии лично для себя, без ориентира на других. Не все могут работать долго, соображать быстро, хватать все на лету. Кому-то нужно больше времени, чтобы вникнуть в процесс, кто-то нуждается в большем количестве сна и отдыха. И это нормально. Важно понять, какой темп труда подходит именно вам. Не берите на себя лишнюю ответственность. Выполняйте то, что вам в данный момент под силу. И не делайте, если не хочется. Позвольте себе не хотеть.

«Выйдите из игры „успеть все“. Выберите приоритеты. Если сегодня вам важна семья — отдайте энергию на ее построение, а не на карьерный рост. Если вы хотите построить дом, не корите себя за то, что не можете сейчас много путешествовать», — советует Анастасия Малкова.

Если вы перестанете называть непродуктивностью несоответствие требованиям общества (к слову, они нигде не прописаны), то и стыд уйдет.

«Не могу»

Если вы знаете, чего хотите, но не можете приступить или продолжить работать с целью, то «лень» в этом случае сигнализирует о физической или моральной усталости.

Все время бегать, достигать, быть целеустремленным, деятельным не получится. Иногда нужно просто остановиться. В современном мире, где нас постоянно подгоняют к достижениям и результатам, важно помнить, что отдых — это не роскошь, а необходимость. Без периодического восстановления сил мы рискуем выгоранием и утратой интереса к любимым занятиям.

«Полежать. Просто полежать. Без телефона, без книжки, без просмотра фильма. Это удивительная вещь — такая простая и эффективная. Кому-то достаточно 10—15 минут покоя, кому-то требуется два часа. Позвольте себе полежать. И в какой-то момент отдохнувший организм сам просигнализирует, что пора встать и продолжить работу», — рассказывает психолог.

Специалист советует найти источники радости и энергии.

«Смените локацию. Элементарно — дойдите до дома другой дорогой, более длинной. Подумайте, может, у вас есть заброшенное хобби, которое когда-то приносило удовольствие. Удовольствие — это ключевое. Если человек знает, откуда он может его получить, то станет обладателем ценной энергии, которая и поможет выполнять задачи в комфортном темпе», — считает психолог.

Если вы все время устаете, не знаете, чего хотите, то это могут быть предвестники депрессии, с которыми поможет справиться специалист.