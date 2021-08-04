Челябинские эксперты SMM провели мастер-класс для будущих телеведущих

Финалисты проекта «Лица 3» готовятся освоить азы профессии

Финалисты проекта «Лица 3» медиахолдинга «Первый областной» участвуют в сессиях, мастер-классах и обучающих семинарах. 20 победителей кастинга готовятся стать не только успешными телеведущими, но и блогерами и по-настоящему медийными личностями. Тонкостям продвижения своего аккаунта в соцсетях герои проекта обучились у эксперта отрасли, передает корреспондент информационного агентства «Первое областное».

Полина Хаустова из Челябинска, финалист проекта «Лидеры России», провела для участников проекта «Лица 3» мастер-класс по продвижению в соцсетях. Успешный SMM-специалист поделилась своим опытом и лайфхаками с участниками проекта.

Многие из финалистов уже были знакомы со словами «подписчики», «лайки», «репосты», а кто-то только начинает втягиваться в тему социальных сетей. Участники готовили тексты для будущих постов, а спикер оценивала их содержание, правильность написания и умение привлечь внимание аудитории.

Помимо знаний профессионал делилась с участниками позитивными эмоциями и заряжала финалистов хорошим настроением. Во время мастер-класса они говорили о том, что такое контент-план, чем отличается «ТикТок» от «Инстаграма» и в чем преимущество каждого. С финалистами Полина поделилась небольшим чек-листом готовности профиля в «Инстаграме». Тонкостей в работе с социальными сетями намного больше, но, как говорится, главное — знать основу, а остальное придет с опытом.

«На самом деле это моя любимая тема — контент, инстаграм-продвижение. Я не только люблю это дело, но и считаю себя хорошим блогером. На сегодняшний день в моем аккаунте больше 26 тысяч подписчиков. Полина еще раз помогла закрепить имеющиеся навыки, и я думаю, что я внесу что-то новое на свою страницу и она станет еще популярней. Все было интересно, будем развиваться дальше», — поделилась своими эмоциями финалистка проекта «Лица 3» Кристина Якименкова.

Участники проекта будут пользоваться советами Полины, выводить публикации в топ, увеличивать количество подписчиков и разбираться с социальными сетями.

Впереди конкурсантов ждет работа над домашним заданием, результаты которого вы можете увидеть в «Инстаграме» под хештегами #Лица3 #Лица3наОТВ #ОТВЧелябинск с 7 августа. Напоминаем: голосование за участников кастинга (а не только за финалистов) продолжается до 10 сентября.