Челябинские депутаты проголосовали за введение QR-кодов в общественных местах и транспорте

Большинство поддержало инициативу

В Законодательном собрании Челябинской области проголосовали за федеральный проект о введении QR-кодов в общественных местах, на железнодорожном транспорте и в самолетах. Большинством голосов он был одобрен.

Накануне законопроект обсудили в ходе заседания комитетов по социальной политике и государственному строительству. В четверг, 25 ноября, депутаты проголосовали по данному вопросу без докладов. Большинство поддержали законопроект. Воздержались и не поддержали 10 человек.

Напомним, законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесены в Госдуму 12 ноября. Речь идет о введении единого федерального QR-протокола. Однако решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Такая норма прописана в законопроекте.

Отмечается, что ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости.